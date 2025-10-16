Productores internacionales recorren Asturias en busca de los mejores escenarios para sus próximos rodajes﻿

Visitarán el Principado seis productores y jefes de localización de Estados Unidos, Países Bajos y España

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias acogerá, del 17 al 19 de octubre, un viaje de familiarización ('fam trip') dirigido a productores y técnicos de localización internacionales, que durante tres jornadas desarrollarán un amplio programa de actividades que les permitirá conocer de primera mano los atractivos de la región como escenario para rodajes.

Asturias Paraíso Natural Film Commission y la Agencia Sekuens organizan este viaje con el objetivo de "brindar un espacio para la interconexión ente este grupo de prescriptores audiovisuales foráneos y los profesionales locales, a fin de impulsar el desarrollo de futuros proyectos en la región", según ha informado la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural asturiana en nota de prensa.

Este viaje es una de las acciones que promueve el 'Shooting Locations Marketplace' como continuación del mercado que se ha celebrado los días 15 y 16 en Valladolid, un evento que tiene como principal objetivo ser una de las plataformas comerciales más eficientes del mercado audiovisual internacional y que cuenta con la colaboración de la Spain Film Commission, y en el que la film commission asturiana participa ya por cuarto año consecutivo.

La delegación participará en encuentros y actividades de networking con empresas y agentes con el objetivo de posicionar la región como plató de rodajes en los principales mercados internacionales, contribuir al desarrollo del tejido productivo vinculado al sector audiovisual en la región y establecer posibles sinergias en la producción de contenidos que puedan favorecer, además, el crecimiento del turismo cinematográfico en la región.

EN BUSCA DE LOS MEJORES ESCENARIOS DE RODAJE

En este viaje de familiarización por Asturias participarán seis productores y jefes de localización de Estados Unidos, Países Bajos y España. El 'fam trip' centrará su recorrido en el patrimonio arquitectónico e industrial de la región.

Los participantes visitarán el Pozo Sotón, el Pozo Santa Bárbara o el poblado de Bustiello en El Entrego y Mieres; la Fábrica de Armas o el Palacio de Congresos en Oviedo; Laboral Ciudad de la Cultura y la antigua Fábrica de Tabacalera en Gijón; o el Centro Niemeyer en Avilés, entre otros puntos de interés.

Además, los asistentes mantendrán un encuentro con agentes y profesionales de la industria audiovisual asturiana y podrán conocer el proyecto Asturias Audiovisual Hub, un plan estratégico impulsado por las Consejerías de Cultura y Ciencia del Principado de Asturias que incluye la creación de infraestructuras como estudios de rodaje, una Escuela de Cine y un centro de postproducción avanzada.