Profesionales médicos retoman las protestas para reivindicar "un cambio radical" en el modelo sanitario

Asturias.- La plataforma Médicos del Sespa anuncia la creación de un sindicato - MÉDICOS DEL SESPA

OVIEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Sindicato Médico Profesional de Asturias, José Antonio Vidal, ha apelado este jueves a la necesidad de "un cambio radical del modelo de sistema sanitario" y ha defendido que la profesión médica muestra "unidad" en torno a disponer de un estatuto propio y una "negociación propia" que lleven a cabo los médicos facultativos, al considerar que las condiciones laborales son distintas a las de otros colectivos.

En declaraciones a los medios antes de la manifestación que ha recorrido esta tarde las calles de Oviedo, entre la Plaza de España y la Plaza de la Escandalera, el representante sindical ha criticado la falta de interlocución a nivel estatal y ha responsabilizado al Ministerio de Sanidad de las consecuencias derivadas del conflicto, al tiempo que ha apuntado que, a nivel autonómico, la relación con la Administración asturiana es "buena", aunque limitada en su capacidad de actuación en cuestiones de ámbito nacional.

Sobre la incidencia de la huelga, ha señalado que se sitúa en cifras medias del entorno del 58% al 62% de los facultativos que pueden secundarla, condicionada, según ha explicado, por la existencia de servicios mínimos que considera "abusivos" y que han sido recurridos.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Médicos del Sespa, Elena González, que ha denunciado las condiciones laborales del colectivo, refiriéndose a jornadas prolongadas de 24 horas, sobrecarga asistencial en Atención Primaria y falta de reconocimiento de parte del tiempo trabajado, y ha señalado que estas condiciones repercuten tanto en la salud de los profesionales como en la calidad asistencial.

González ha apuntado que, a nivel autonómico, la consejera de Sanidad del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, "puede hacer muchas cosas para mejorar esto", como la mejora de los ratios de pacientes en consulta, la reorganización de las plantillas o la contratación de más personal, cuestiones que, según ha indicado, ya han sido trasladadas a la Administración autonómica con el objetivo de disponer de herramientas para generar presión a nivel local y lograr que se atiendan sus reivindicaciones.

Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Asturias, Luis Antuña, ha subrayado que la movilización trasciende el ámbito laboral y responde a una preocupación por la sostenibilidad del sistema sanitario, y ha llamado a implicar al conjunto de la sociedad, incluidos pacientes y profesionales de distintas sensibilidades, en la búsqueda de una solución.

Antuña ha explicado que el Colegio, como corporación profesional, no tiene competencias en materia laboral, aunque ha remarcado su respaldo y acompañamiento en este tipo de situaciones, y ha defendido la necesidad de visibilizar el conflicto para lograr una respuesta conjunta.