Los profesores asturianos Celestino Rodríguez y Marisol Cueli ganan un premio internacional por su estudio sobre el TDAH

Celestino Rodríguez, a la izquierda, recoge el premio. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los profesores de la Universidad de Oviedo Celestino Rodríguez y Marisol Cueli, integrantes del grupo de investigación en Aprendizaje Escolar, Dificultades y Rendimiento Académico (ADIR), han sido distinguidos con el premio 'Samuel Kirk' al mejor artículo de investigación correspondiente del 2025 por su trabajo sobre las dificultades de aprendizaje de personas con TDAH.

El trabajo galardonado, titulado 'El papel mediador de la autoeficacia académica y del aprendizaje autorregulado en el éxito académico de estudiantes de educación superior con dificultades específicas de aprendizaje o TDAH', aparece en la revista Learning Disabilities Research & Practice, una de las publicaciones de referencia internacional en este ámbito.

Según ha informado la Universidad de Oviedo en nota de prensa, el premio toma su nombre de Samuel A. Kirk, figura clave en el desarrollo de la educación especial en Estados Unidos y pionero en el estudio de las dificultades de aprendizaje. Este reconocimiento, supervisado por el comité de investigación de la Division for Learning Disabilities, distingue anualmente los mejores artículos científicos publicados en la revista LDR&P, valorando su calidad, impacto y contribución al avance del conocimiento.

La entrega del galardón tuvo lugar el pasado 12 de marzo durante la reunión anual (DLD Business Meeting) celebrada en el marco de la convención nacional del Council for Exceptional Children en Salt Lake City (Estados Unidos). Este encuentro reúne a más de 4.000 profesionales e investigadores de todo el mundo y constituye uno de los principales foros internacionales en el ámbito de la educación y el aprendizaje.

El profesor Celestino Rodríguez, que recogió el premio, ha destacado que "este reconocimiento pone en valor la importancia de investigar cómo aprenden los estudiantes con dificultades y, sobre todo, cómo podemos mejorar su éxito académico desde la evidencia científica".