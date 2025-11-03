Programa 'Alquilámoste': Guía de trámites y condiciones para los inquilinos

Archivo - Viviendas en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano busca sacar al mercado del alquiler viviendas vacías al tiempo que intenta mejorar las condiciones para trabajadores que actualmente se ven afectados por los altos precios. Lo hace a través del programa 'Alquilámoste'. Mientras el Ejecutivo lo activa, esta es una guía sobre los principales requisitos y trámites para los inquilinos que estén interesados.

-¿Qué es 'Alquilámoste' y a quién va dirigido?

El programa 'Alquilámoste', impulsado por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y gestionado por la empresa pública Vipasa, tiene un doble objetivo: ayudar a los propietarios que desean poner en uso sus viviendas vacías -con total seguridad y garantías- y facilitar el acceso al alquiler a personas y familias con ingresos medios o moderados. Es una iniciativa que convierte viviendas desocupadas en hogares activos y consolida la colaboración público-privada para abordar la demanda real de vivienda en Asturias.?

-Requisitos principales para inquilinos

El acceso está reservado a personas físicas o unidades de convivencia cuyos ingresos, calculados en 14 pagas, estén entre 2 y 7,5 veces el IPREM (de 16.800 euro a 63.000 euro anuales).

Es indispensable acreditar esos ingresos mediante la presentación de documentación como la declaración del IRPF, nóminas actualizadas o certificados de pensiones.

-Características de las viviendas

Las viviendas disponibles son de titularidad privada y se incorporan al programa a través de sus propietarios.

Todas se encuentran en buen estado y equipadas con lo básico para la vida diaria.

La gestión íntegra, mantenimiento y garantías recaen sobre Vipasa, liberando al inquilino de sorpresas inesperadas y a los propietarios de preocupaciones.?

-Procedimiento para presentar la solicitud

'Alquilámoste' funciona mediante un llamamiento público, abierto y permanente desde la Consejería responsable.

-¿Cómo presentar la solicitud?

Preferentemente, realiza el trámite por medios electrónicos a través de la sede electrónica del Principado de Asturias (https://sede.asturias.es).

Opcionalmente, se puede presentar la solicitud físicamente en registros del Principado de Asturias, organismos públicos, ayuntamientos, oficinas de Correos, consulados españoles (si se reside fuera de España) y otros registros admitidos, conforme al artículo 16.4 de la Ley 39/2015.

-Documentación exigida

Se deben aportar los justificantes económicos y acreditar el cumplimiento todos los requisitos.

-Asistencia

Vipasa presta apoyo técnico e informativo durante todo el proceso, especialmente para quienes lo realicen de forma electrónica.

-Admisión y adjudicación

Si se cumplen las condiciones exigidas, se pasará a formar parte de una lista de admitidos, que se ordena por la fecha de entrada de la solicitud y se actualiza de forma permanente.

Esta lista es pública y se consultar en todo momento el estado de la solicitud a través de la web del programa.

La adjudicación de viviendas se realiza respetando el orden estricto de solicitud y la disponibilidad.

Una vez se te ofrezca una vivienda, tendrás 10 días hábiles para aceptarla. Después de tu aceptación, se dicta la resolución formal de adjudicación y se firma el contrato de arrendamiento.

-Condiciones económicas y duración del contrato

La renta del alquiler se fija tras un informe técnico de valoración emitido por Vipasa y con una reducción mínima del 10% respecto al canon pagado al propietario, logrando así precios por debajo del valor de mercado.

Según el Decreto, la suma de la renta y gastos repercutidos (como el IBI) nunca podrá superar el 30% de los ingresos familiares de la unidad de convivencia, asegurando que nunca destines más de un tercio de tus ingresos al alquiler.

Los suministros (agua, luz, gas) corren a cargo del arrendatario.

El IBI solo podrá repercutirse parcial o totalmente si el contrato lo recoge expresamente y respetando el 30% de los ingresos.

El contrato tendrá la duración establecida en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con sus prórrogas legales, pero nunca excederá el periodo del usufructo cedido a Vipasa.

-Renovación, garantías y transparencia

Puedes renovar el contrato dentro del plazo del usufructo, notificando la intención en el periodo correspondiente, o renunciar a vivir en la vivienda avisando a VIPASA con al menos 30 días de antelación.

La transparencia, los procedimientos de adjudicación y actualización de rentas, y la gestión integral están siempre garantizadas por Vipasa.

El programa ofrece viviendas en condiciones adecuadas y sometidas a mantenimiento periódico, con precios estables en todo momento.

-Exclusiones y causas de resolución

Si rechazas tres viviendas consecutivas, quedarás excluido de la lista durante seis meses, aunque podrás volver a solicitar una vez pasado ese tiempo.

El contrato puede resolverse por incumplimiento de obligaciones, aportación de datos económicos falsos, extinción del usufructo de la vivienda o causas recogidas en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Si la vivienda se vende durante tu alquiler, seguirás disfrutando de todos los derechos y el nuevo propietario deberá respetar la duración pactada del usufructo a favor de Vipasa