El programa 'Bono Comercio Asturias' cierra su primera fase con ventas que alcanzan los 7,5 millones

Archivo - Comercio - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa Bono Comercio Asturias, impulsado por el Gobierno del Principado para favorecer la actividad de los establecimientos de proximidad, ha finalizado su primera fase de este año con un récord de ventas inducidas de 7,5 millones de euros. Según el balance provisional del Ejecutivo autonómico, este sistema de compras ha propiciado dichas transacciones entre los meses de mayo y junio en los 1.194 establecimientos adheridos, lo que representa un incremento del 10,13 por ciento con respecto al año anterior.

Se trata de la cifra más alta de ventas registrada desde la puesta en marcha de esta iniciativa en 2024. En esta edición, las personas usuarias han canjeado un total de 188.780 bonos por un valor global de 1,88 millones de euros, una cantidad que supone el 63 por ciento de los vales emitidos en total.

"Hemos tenido un éxito muy importante. Nunca se habían movilizado tantas ventas en el sector durante la primera fase", ha explicado la directora general de Comercio, Arantxa González. Tras la obtención de estos resultados, la dirección general ha avanzado que en el próximo mes de octubre se abrirá una segunda fase en la que se pondrán en circulación otros 111.220 bonos por un importe de 1,1 millones de euros, correspondientes al remanente de este primer periodo.

GIJÓN LIDERA LAS VENTAS POR CONCEJOS

Por concejos, Gijón ha liderado el programa con un volumen de 2,9 millones de euros; seguido por Oviedo, con 1,3 millones, y Avilés, con un impacto de 819.225 euros. Asimismo, los comercios de Langreo han ingresado 361.000 euros; los de Siero, 331.000 euros; los de Mieres, 225.000 euros; y los de San Martín del Rey Aurelio han alcanzado los 164.000 euros.

Por tipología de productos y establecimientos, el sector del comercio textil ha concentrado el mayor volumen de negocio con 4,6 millones de euros, lo que equivale al 61,48 por ciento del total facturado. Por su parte, los locales dedicados a la venta de equipamiento para el hogar han facturado 662.441 euros, mientras que las perfumerías, parafarmacias, herbolarios y droguerías han sumado transacciones por valor de 351.824 euros, y el resto de comercios minoristas han alcanzado los 1,8 millones.

En cuanto a la evolución temporal de la campaña, los días que registraron una mayor actividad fueron el 2 de mayo, coincidiendo con la primera jornada de apertura del comercio minorista tras el inicio del programa, con 312.000 euros facturados, y el 30 de junio, fecha de cierre para canjear los bonos, en la que se constató un pico de facturación de 609.538 euros.