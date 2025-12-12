El programa 'C4D Cuido mi diabetes' muestra las claves para mejorar la calidad de vida de personas con diabetes tipo 2

Archivo - Prueba de la glucosa, diabetes, glucómetro - OMS - Archivo

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha clausurado este viernes el programa europeo 'C4D Cuido mi diabetes', que ha demostrado que la formación sobre la enfermedad y la promoción de hábitos saludables son claves para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes tipo 2.

Durante los seis primeros meses de seguimiento, ocho de cada diez participantes lograron reducir su tratamiento farmacológico y, en tres de cada diez casos, incluso prescindir de él por completo. Estos avances evidencian que el diagnóstico no marca de forma irreversible la evolución de la enfermedad: las personas pueden influir activamente en su pronóstico, estabilizando parámetros de riesgo cardiovascular como la tensión arterial, el colesterol y los triglicéridos.

También se ha demostrado que la mayoría de los pacientes mejoraron su perfil metabólico, con pérdida de peso, incremento de masa magra y reducción de masa grasa. Además, la disminución de la medicación supuso un ahorro directo del 43% en gasto farmacológico. Los indicadores obtenidos en Asturias -control glucémico, peso y perímetro abdominal- se sitúan en niveles similares a los de la buena práctica holandesa reconocida por la OCDE, en la que se inspira este proyecto.

Más allá del impacto sanitario, el programa contribuye a aumentar los años de vida saludable, mejorar la empleabilidad y la productividad laboral, y reducir el gasto sanitario directo.

En total, 83 personas de las tres áreas sanitarias, con edades entre 33 y 77 años, participaron en seis grupos de trabajo (tres presenciales y tres telemáticos). Las sesiones se centraron en reforzar el conocimiento sobre la diabetes y ofrecer herramientas para el autocuidado, fomentando cambios sostenibles en los hábitos de vida. Destaca la elevada participación masculina (57 hombres y 26 mujeres), poco habitual en este tipo de iniciativas.

C4D Cuido mi diabetes está financiado con fondos europeos y liderado por la Dirección General de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, en colaboración con el Servicio de Salud del Principado (Sespa) y la Fundación para el Fomento de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt).

La jornada de clausura contó con la presencia de la directora general de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, Rocío Allande Díaz; la subdirectora de Gestión de Cuidados y Enfermería del área IV, Eva Fernández; y representantes del Ayuntamiento de Ribera de Arriba, entre ellos el alcalde, Tomás Manuel Fernández Muñiz, y la concejala de Bienestar, Eulalia Vázquez Fernández.