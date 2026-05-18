El Programa Juventud Asturiana Cooperante permitirá participar este año a 22 jóvenes en proyectos dirigidos por 15 ONGD. - PRINCIPADO

OVIEDO 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo ha destinado 123.300 euros a la financiación del Programa Juventud Asturiana Cooperante, que permitirá participar este año a 22 jóvenes en proyectos de cooperación al desarrollo en doce países de América Latina y África, dirigidos por 15 ONGD asturianas.

La resolución, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Principado, se puede consultar en el siguiente enlace: https://goo.su/BkjRg.

Las ayudas son individuales y cubren estancias de entre dos y tres meses en países como Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana, Benín, República de Guinea, Senegal, Sierra Leona y Tanzania.

El programa moviliza a jóvenes del Principado que trabajarán sobre el terreno junto con organizaciones no gubernamentales en iniciativas vinculados al acceso a la educación, el empoderamiento económico, social y político de las mujeres; la protección de personas defensoras de derechos humanos, la promoción de la salud, la mejora de servicios de salud sexual y reproductiva y el acceso a agua potable y saneamiento.

El programa forma parte de la política de cooperación internacional y busca fomentar el compromiso de la juventud con la solidaridad global, al tiempo que contribuye al fortalecimiento de los proyectos impulsados por entidades colaboradoras en los países de destino.

El programa consolida una línea de apoyo estable del Gobierno de Asturias para promover la participación de la juventud en iniciativas de cooperación internacional y reforzar el papel de la comunidad autónoma en el ámbito de la solidaridad global.