Programada este jueves una huelga en las escuelas infantiles

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OVIEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Trabajadoras de Educación Infantil de 0 a 3 años de centros de toda España, incluida Asturias, están llamadas a la huelga este jueves por el "abandono" institucional del ciclo y el "hartazgo" de los profesionales, según sendas convocatorias de Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación General del Trabajo (CGT). La movilización afectará a unas 1.000 profesionales en el Principado, según ha informado CCOO.

La convocatoria responde a la situación de precariedad estructural que atraviesa el primer ciclo de Educación Infantil, caracterizado por condiciones laborales "insuficientes, falta de reconocimiento profesional y la ausencia de avances significativos en la negociación colectiva".

Pero además, CCOO señala en una nota de prensa que en el caso de Asturias el conflicto se intensifica tras acumular ya 12 jornadas de huelga en los últimos dos años "sin que se hayan producido soluciones efectivas por parte de las administración".

Además de la jornada estatal de este 7 de mayo, en Asturias se han convocado nuevas jornadas de huelga para los días 20 y 21 de mayo, reforzando un calendario de movilizaciones que busca situar en el centro del debate público la dignificación del sector.

Con motivo de la jornada de mañana, el Sindicato instalará dos mesas informativas a las 12.00 horas en la Plaza Longoria Carvajal de Oviedo y en la Calle Corrida de Gijón, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre las reivindicaciones del colectivo y visibilizar la situación de las trabajadoras.

CCOO hace un llamamiento a la participación activa en la huelga y en las movilizaciones convocadas, subrayando la necesidad de garantizar unas condiciones laborales dignas para quienes sostienen una etapa educativa esencial para el desarrollo de la infancia.