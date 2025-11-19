Una proposición de Vox sobre la ex Miss Asturias copa el Pleno de cruce de acusaciones sobre corrupción

GIJÓN, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno Municipal de Gijón se ha convertido este miércoles en un escenario de cruce de acusaciones sobre corrupción a resulta de una iniciativa de Vox, que ha contado solo con el apoyo del PP, en la que pedía una auditoría integral de contratos, licitaciones y convenios del Ayuntamiento entre los años 2019 y 2023, tras las declaraciones hechas por la ex Miss Asturias, Claudia Montes.

Cabe recordar que Montes, en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', llegó a asegurar que le habían indicado que en Asturias se llevaban amañando contratos 40 años y que incluso lo había advertido a través de redes sociales al presidente regional, Adrián Barbón. Incluso, llegó a mencionar a responsables socialistas de Gijón.

La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha defendido lo pertinente de esta auditoría ante la "duda más que razonable" generada a partir de las imputaciones judiciales en el entorno del Ministerio de Transporte y de las declaraciones realizadas por las personas investigadas.

"Nada hay que temer si todo está bien hecho, por lo que sería incomprensible que desde el grupo de gobierno se pusieran trabas para auditar contratos como que el Ayuntamiento de Gijón mantiene, por ejemplo, con Acciona", ha apuntado.

Los socios de Gobierno han mostrado posturas dispares ante esta iniciativa, apoyada por el PP. La portavoz 'popular' y vicealcaldesa gijonesa, Ángela Pumariega, por su parte, ha avalado la proposición en aras a avanzar hacia la transparencia.

Para Pumariega, la confianza de la ciudadanía debe ganarse día a día "con procedimientos claros, con controles efectivos y con la voluntad de someterse al escrutinio cuando es necesario".

Unido a ello, ha incidido en que las noticias basadas en testimonios de hechos no probados ni confirmados sí que han generado una inquietud real en parte de la ciudadanía, de ahí que defiendan que el Ayuntamiento "actúe frente a las dudas y que no mire hacia otro lado".

Ha matizado, no obstante, que hacer una auditoría integral es "muy complejo", por lo que ha considerado más conveniente avanzar hacia la transparencia.

"No queremos alentar ninguna polémica ni convertir este pleno en un tribunal político, pero sí que desde luego creo que tenemos la labor de ejercer esa transparencia desde las instituciones", ha zanjado.

MECANISMOS DE CONTROL PROPIOS

Por parte de Foro, el concejal Jesús Martínez Salvador ha sugerido que tal vez pueda dar alguna explicación la portavoz socialista, Carmen Eva Pérez Ordieres, ya que, por las palabras de la propia Montes, es conocida suya.

"Quizá debería abandonar esa obsesión que tiene con la actividad siempre legal de nuestra alcaldesa y explicar un poco todas estas cuestiones", la ha animado Martínez Salvador.

Además, ha remarcado que el Ministerio supuestamente implicado fue utilizado por el Partido Socialista como instrumento para ejecutar las acciones "más asquerosas, más lamentables y que mayor descrédito pueden hacer sobre la clase política que uno se puede imaginar".

"Toca pensar que mientras se fundían el dinero público de todos en las más deplorables acciones, nos estafaban a todos los asturianos, ya que precisamente es ese Ministerio del que no recibimos otra cosa que abandono y desprecio absoluto", ha recriminado, antes de mencionar el vial de Jove.

Ha citado, también, la imputación de la mujer del presidente del Gobierno central, Begoña Gómez, del hermano de este, de su ex número 3 Santos Cerdán, del ex ministro José Luis Ábalos o el ex asesor de este último, Koldo García, sin olvidar a la "fontanera" Leire Díaz, que está siendo investigada por cohecho y tráfico de influencias.

Sobre el rechazo a la iniciativa plenaria, ha remarcado que el Ayuntamiento ya tienen sus propios medios para revisar todo aquello que se tenga que revisar.

Por parte de la portavoz socialista, Pérez Ordieres se ha mostrado en contra de la iniciativa de Vox al existir mecanismos de control internos y externos en la actuación municipal, como la Intervención o el Tribunal de Cuentas.

Ha replicado a Rouco, que tanto ella como Foro o PP tienen la puerta de los tribunales abierta si creen que hubo alguna irregularidad y, sin embargo, renuncian a esa posibilidad.

"A ustedes no les importa la transparencia, a ustedes les importa el poder", le ha recriminado la edil socialista a Rouco, a la que recordado que apoyó la investidura de Moriyón, la única, según Pérez Ordieres, condenada por el Tribunal de Cuentas en la democracia municipal en Gijón. La alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, ante estas palabras, ha incidido en que fue debido a un error" y abonó por ello 35.000 euros. "La alcaldesa cometió errores y los subsanó", ha señalado, a lo que ha recordado que ella se allanó a la resolución del Tribunal, mientras que el proceso penal contra ella se archivó al demostrarse que no hubo enriquecimiento personal.

Por parte de IU, su portavoz, Javier Suárez Llana, ha afeado a Vox el "lanzar insinuaciones sin prueba alguna y usar las instituciones para difundir bulos y sospechas infundadas".

Asimismo, ha enumerado a una serie de personas que han ocupado cargos públicos en representación de Vox y que han acabado acusando a su partido de ser una "estafa piramidal con estructura de secta" y de desviar fondos a la fundación que preside Abascal.

A esto ha sumado que Vox se "cargara" a estas personas "por denunciar sus prácticas corruptas y sus chanchullos económicos con el dinero público".

También ha citado que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a Vox sanciones por financiación irregular, la más reciente en 2025, por 862.000 euros en donaciones anómalas por ingresos en metálico no identificados, muchos a través de cajeros y mesas informativas.

Por todo ello, se ha preguntado si, con estos precedentes, Vox "tiene el cuajo" de traer esta iniciativa al Pleno, a lo que ha querido saber si a Rouco "no se le cae la cara de vergüenza".

La portavoz de Podemos, Olaya Fernández, ha echado en cara a Rouco que hable de corrupción cuando Vox nació impulsado "por una serie de señores que se fueron del PP, como usted, no porque fuera el partido más corrupto de Europa, que lo es, no por higiene democrática, sino porque, según ustedes, se han hecho demasiado de izquierdas".

"Once años después, tienen tres sanciones del Tribunal de Cuentas, incumplen la ley de partidos y les sancionan por financiación irregular", le ha afeado, al tiempo que ha acusado a Vox de ocultar sobre el sueldo de sus altos cargos.

A este respecto, ha recalcado que han transferido once millones de euros a una fundación "privada y opaca" presidida por el presidente de Vox, Santiago Abascal. A mayores, ha asegurado que Vox "no proviene precisamente de la lucha por la limpieza política, sino que viene de beneficiarse de la podredumbre de los chiringuitos".

"Elecciones anticorrupción de Vox no vamos a aceptar ni una sola", le ha recalcado. Suárez ha dejado claro que tampoco apoyan una iniciativa de con la que se pretende levantar una causa general contra todo un Gobierno, "a partir de los comentarios desubicados de una persona que demostró no tener ni la menor idea de quién gobierna en Gijón", ha agregado sobre que Montes aludiera a un alcalde de Gijón ,cuando el último fue de 1999.

Ha arremetido, también, con empresas que están dando el "pelotazo" en Gijón, entre las que ha citado Acciona o Quirón, próximamente. "En Podemos rechazamos y perseguimos la corrupción por principios y no por oportunismo", ha remarcado.