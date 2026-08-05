Protesta contra la térmica de La Pereda en FIDMA por el Día de Hunosa

Protesta de la Plataforma contra la quema de basuras en la térmica de la Pereda, de Mieres, a la entrada del recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', con motivo de la celebración del Día de Hunosa en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Plataforma contra la quema de basuras en la térmica de la Pereda, de Mieres, se han movilizado este miércoles en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', con motivo de la celebración del Día de Hunosa en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, empresa que impulsa este proyecto.

Por parte de una portavoz de la Plataforma se ha explicado que la protesta se debe a que, a pesar de haber ganado una sentencia muy importante en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias a Hunosa y al Gobierno del Principado, porque el proyecto no se atenía "ni siquiera a ley", según ella, a pesar de eso las obras continúan y tanto la empresa como el Ejecutivo asturiano siguen adelante.

Según esta, eso les ha abocado a un nuevo contencioso de nuevo. Al tiempo, ha señalado que, coincidiendo con el Día de Hunosa en la Fidma, quieren que la ciudadanía, sobre todo, "se conciencie de que nos están tratando de vender un modelo absolutamente obsoleto que es la incineración de basuras, que ya ha demostrado ser altamente perjudicial".

"Durante 30 años en Europa se ha estado incinerando y los resultados están ahí", ha remarcado, a lo que ha agregado que no se los están inventando.

"Nos lo quieren vender como transición ecológica, como proyectos sostenibles, como proyectos verdes y cosas de estas cuando en realidad es algo que realmente representa un salto atrás", ha asegurado.

Ha indicado, en esta misma línea, que quieren que la gente se conciencie de que "quemar basura mata literalmente y mata mientras se esté quemando, pero seguirán matando a futuros, incluso ante una hipotética parada de actividad, porque los procesos que se generan de alteración en la salud humana y en el Medio Ambiente serán irreversibles a largo plazo", ha advertido.

Ha extendido la responsabilidad, asimismo, a las administraciones, a las que ha instado a atenerse a sus propias normas, "que no se atienen", ha apostillado.

A mayores, ha recalcado que no pueden "meter este tipo de proyectos que condenan a Asturias a ser territorio de sacrificio", ha lamentado. "Asturias ha sido declarada territorio de sacrificio y contra esto la ciudadanía tiene que levantarse", ha animado.