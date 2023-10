El proyecto 'Enersoul' se ha alzado con el primer premio de la XV edición del programa University Challenge 2023d

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

EDP Renewables ha organizado la ceremonia de entrega de premios de su programa University Challenge, un concurso universitario internacional que contribuye al desarrollo de la excelencia académica de estudiantes universitarios y de proyectos innovadores dentro de la comunidad científica en el campo de las energías renovables y la sostenibilidad.

Bajo el lema 'Turn on your ideas. Save the planet', Rafael Solís, director de Public Affairs y Community Relations de EDPR, ha sido el encargado de realizar el discurso de apertura del acto.

En esta edición, el proyecto 'Enersoul' de la Universidad Politécnica de Cataluña y el Karlsruher Institut für Technologie (en Alemania), que tiene el objetivo de desarrollar un innovador sistema de almacenamiento de energía térmica mediante arena y grafito, ha sido galardonado por su destacada innovación y creatividad en la XV edición del programa.

Los otros dos proyectos ganadores del segundo y tercer puesto respectivamente han sido 'Adsol', de la Universidad de Málaga, y el proyecto 'Reactor Cero Emisiones', de la Universidad Rey Juan Carlos.

Además de los trabajos presentados por alumnos de grado y posgrado, se ha añadido una nueva categoría a través de la cual estudiantes de doctorado han podido también presentar sus ideas innovadoras. El proyecto ganador de esta categoría ha sido 'Fusión de energía solar y biotecnología', cuyo fin es tratar cómo aprovechar del excedente energético para la producción de productos de valor añadido y la captura de carbono mediante bacterias fototrópicas púrpuras.