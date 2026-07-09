El proyecto 'Valoriza' elige a once empresas asturianas para impulsar la economía circular en el sector agroalimentario

Representantes de Fundación Caja Rural de Asturias, TheNextPangea y de siete de las once empresas que forman parte del proyecto. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DE ASTURIAS

OVIEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Valoriza', una iniciativa impulsada por la Fundación Caja Rural de Asturias en colaboración con la entidad especializada en innovación TheNextPangea, ha seleccionado a once empresas asturianas para participar en un programa orientado a identificar nuevas oportunidades de aprovechamiento de los subproductos generados por la industria agroalimentaria.

El programa fija como objetivo generar conocimiento aplicado sobre las rutas reales de valorización de estos subproductos mediante el análisis de su viabilidad técnica, económica y su potencial de escalado, favoreciendo así el desarrollo de nuevas líneas de negocio vinculadas a la economía circular.

Con esta medida, se busca que materiales que hasta ahora han supuesto un coste de gestión o han contado con un aprovechamiento limitado puedan convertirse en recursos con un mayor valor añadido para las propias compañías y para el conjunto del sector agroalimentario del Principado.

A lo largo del desarrollo de la iniciativa, cada una de las firmas participantes trabajarán sobre un reto específico relacionado con los subproductos de su actividad. Entre las materias primas objeto de estudio se incluyen la magalla y las borras de sidra, el lactosuero procedente de la elaboración de quesos, los residuos de pescado y de la industria conservera, las grasas alimentarias o la biomasa derivada de la acuicultura.

Esta diversidad de materias primas, según apuntan desde la Fundación Caja Rural a través de una nota de prensa, permitirá el análisis de diferentes alternativas de valorización y generar un conocimiento que sea transferible a otros procesos y empresas del sector.

Las candidaturas reflejan, según destacan, el creciente interés de las empresas por incorporar modelos de producción más sostenibles. "Muchas de ellas plantean como objetivo transformar un residuo en una nueva fuente de ingresos, desarrollar productos de mayor valor añadido, reducir los costes asociados a la gestión de subproductos o encontrar aplicaciones innovadoras", aseguran.

Para evaluar el potencial real de estas alternativas desde una perspectiva técnica, económica y de mercado, las empresas han dispuesto del acompañamiento de TheNextPangea con el fin de identificar soluciones viables y transferibles que contribuyan a mejorar la competitividad del tejido agroalimentario asturiano. Por su parte, la implicación de la Fundación Caja Rural de Asturias responde a su compromiso con el impulso de iniciativas que favorezcan la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo económico del territorio.

"'Valoriza' representa una oportunidad para demostrar que la innovación también pasa por descubrir el potencial que existe en recursos que hasta ahora tenían un aprovechamiento limitado. Apostamos por un proyecto que conecta conocimiento, empresa y sostenibilidad para ayudar a que el sector agroalimentario asturiano sea cada vez más competitivo y genere nuevas oportunidades de desarrollo para nuestro territorio", destaca la directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando.