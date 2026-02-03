Los proyectos de carrozas para las próximas fiestas de El Bollo deberán presentarse el jueves 5 de marzo

Archivo - Desfile de Carrozas de El Bollo. - AYTO. AVILÉS - Archivo

AVILÉS 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publica este martes la convocatoria de los premios del 'Concurso Proyectos de Carrozas el Bollo 2026'. Las maquetas de las carrozas que quieran participar deberán ser presentadas el jueves 5 de marzo, de 10:00 a 13:00 horas, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento.

La finalidad de este concurso es que los proyectos ganadores participen en el desfile de las fiestas de Pascua-El Bollo los días 5 y 6 de abril.

La convocatoria está dotada con 19.600 euros, y está dirigida a asociaciones de ámbito preferentemente comarcal debidamente inscritas. Se repartirán 7 premios de 2.800 euro. El fallo del jurado se hará público el mismo jueves 5 de marzo.

El jurado valorará el motivo de la carroza y sus referencias culturales con hasta 40 puntos, su originalidad con hasta 15 puntos, la complejidad de su elaboración con hasta 20 puntos y las medidas de seguridad en sus materiales y estructura con hasta 25 puntos.

Cada asociación participante podrá presentar un único proyecto en sobre cerrado, en cuyo exterior sólo figurará el título o nombre de la carroza, figurando en el interior la descripción de materiales, el número de figurantes, los atuendos de los mismos, y un texto explicativo del título y de la temática elegida. En un segundo sobre en el interior se adjuntarán los datos de la entidad participante, figurando en su exterior únicamente el título de la carroza.

Las maquetas presentadas deberán estar a escala del proyecto de la carroza, con los máximos detalles posibles. En la misma sólo podrá aparecer su nombre o título, sin ningún distintivo que la relacione con la entidad o asociación que la presenta.

Más información de la convocatoria: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria...