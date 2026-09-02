El PSOE abre sus primarias para elegir candidatura a la Alcaldía en 2027

El secretario general del PSOE gijonés, Monchu García, y el secretario de Organización, Jorge Antuña. - PSOE

GIJÓN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Municipal Socialista de Gijón iniciará este jueves, 4 de septiembre, su proceso de primarias para elegir al candidato del PSOE a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2027.

El secretario general del PSOE gijonés, Monchu García, y el secretario de Organización, Jorge Antuña, han presentado este miércoles el calendario y el procedimiento de unas primarias que, según han destacado, buscan reforzar la participación de la militancia y la democracia interna de la organización.

García ha sostenido que la apertura de este proceso demuestra el compromiso del PSOE con unos mecanismos internos "abiertos", claros y participativos. "Estamos muy satisfechos de dar comienzo a este proceso de primarias. Para nosotros es la demostración de que seguimos siendo la fuerza más democrática de todas las que operan en la democracia española", ha afirmado.

El dirigente socialista ha hecho un llamamiento a la militancia para que se implique en la elección de la persona que encabezará la candidatura municipal y ha defendido que las primarias suponen el primer paso para construir el proyecto político con el que el partido concurrirá a los próximos comicios locales.

PROYECTO Y CONFERENCIA POLÍTICA

Monchu García ha subrayado que el candidato representará un proyecto colectivo, que se elaborará a través de la Conferencia Política y con la participación de la ciudadanía, tanto organizada como a título individual.

"Las personas son importantes, sin duda, pero el proyecto mucho más", ha manifestado García, que ha confiado en que el PSOE vuelva a presentar una propuesta "hecha a varias manos" y respaldada por la organización.

A su juicio, la persona elegida deberá creer en ese proyecto y aportar sus cualidades para desarrollarlo, con el objetivo de que el PSOE recupere el Gobierno municipal.

CALENDARIO DE PRIMARIAS

El periodo de presentación de candidaturas permanecerá abierto entre los días 4 y 7 de septiembre. Las personas aspirantes deberán formalizar la documentación requerida ante la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE).

Una vez concluido este plazo, el Comité de Ética determinará qué candidaturas cumplen los requisitos para ser proclamadas. Posteriormente, entre el 9 y el 16 de septiembre, se abrirá la fase de recogida de avales.

El secretario de Organización ha explicado que el número definitivo de avales se establecerá cuando se actualice el censo, cerrado a 1 de junio, si bien la previsión es que se sitúe entre el 15 y el 20 por ciento de la militancia.

La campaña informativa se desarrollará del 17 al 25 de septiembre. La primera vuelta de las votaciones tendrá lugar el 26 de septiembre y, si ningún aspirante obtiene el respaldo necesario, la segunda vuelta se celebrará el 3 de octubre.

IGUALDAD DE CONDICIONES

Antuña ha indicado que la agrupación habilitará canales, espacios y recursos para que todas las candidaturas puedan desarrollar su actividad en igualdad de condiciones y con respeto a las bases de la convocatoria.

Para ello, se ha constituido un comité organizador integrado por el propio secretario de Organización, los miembros de la Ejecutiva David Vega, Ana Gloria Rodríguez y Ana Isabel Puerto, además de Eva Huergo como personal laboral de la Agrupación.

Cada candidatura dispondrá de un espacio de trabajo en la Casa del Pueblo, de vías de comunicación con la militancia y de los recursos previstos en las normas internas.

Antuña ha animado a participar en el conjunto del proceso a los cerca de 1.300 militantes de la agrupación y ha expresado su confianza en que la organización elija la candidatura "más adecuada" para volver a gobernar Gijón.