El PSOE acusa al PP y Ciudadanos de dar "un portazo en la cara al sector del libro"

OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Lucía Falcón, ha acusado este jueves al equipo de gobierno, formado por PP y Ciudadanos, de "dar un portazo en la cara al sector del libro" tras "tumbar sin argumentos ni razones la propuesta de organizar una gran feria al aire libre donde confluyeran los diferentes agentes del mundo del libro editoriales, librerías, bibliotecas y clubes de lectura".

"El gobierno de derechas ha circunscrito esta mañana las posibilidades de apoyar al sector a la celebración de LibrOviedo y se ha negado a valorar cualquier opción que suponga adaptar los recursos a la situación de emergencia sanitaria que vivimos", incide.

Sostiene que "alguien que está al frente de un área como Cultura tiene que ser capaz de mirar más allá de lo que ya se está haciendo para tratar de incorporar opciones nuevas. La falta de miras y la cerrazón del concejal del ramo, José Luis Costillas son lamentables", añade.

La propuesta defendida por Falcón se basaba en organizar en el entorno de la Navidad una gran feria al aire libre en las que se dieran cita no solo las librerías, sino también otros agentes culturales como editores, bibliotecas, clubes de lectura, etc. "Una oportunidad de que el sector reactivara no solo las ventas sino la visibilidad social", concluye.