El PSOE advierte de la "parálisis" del Cinemar y exige fechas concretas de entrega

Cinemar - PSOE DE LLANES

OVIEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista y secretario general del PSOE de Llanes, Óscar Torre, ha criticado la "parálisis" de las obras del Cinemar y ha exigido al equipo de gobierno municipal que presente de forma inmediata un calendario detallado con los plazos de entrega del proyecto de reforma del antiguo cine, ante los "continuos retrasos que acumula la obra".

Desde el PSOE alertan de que el proyecto "sigue sin avanzar al ritmo previsto", una situación que, según Torre, "es evidente para cualquier vecino del concejo".

Las obras comenzaron hace ahora un año con un plazo de ejecución de quince meses, lo que situaba su finalización en torno mediados de junio de 2026. Sin embargo, a día de hoy, el grado de avance genera serias dudas sobre el cumplimiento de ese calendario.

"El gobierno bipartito de Llanes y quien lo dirige tienen la costumbre, cada vez que se produce un retraso en alguno de sus proyectos, de achacarlo a manos ajenas con intereses oscuros que solo buscan paralizar su acción de gobierno", ha señalado Torre, quien reclama mayor transparencia y responsabilidad en la gestión municipal.

Además de los retrasos, los socialistas critican la falta de información sobre el futuro del equipamiento. "No sabemos cuáles van a ser los usos exactos del Cinemar, más allá de que se habla de un auditorio para congresos y eventos culturales, turísticos y de ocio. Pero hay muchas más dudas que certezas", ha afirmado el portavoz.