El PSOE advierte de un posible conflicto de intereses de la alcaldesa en la adjudicación de un contrato

Los socialistas piden qué aclare si Moriyón tiene una relación mercantil con el hospital de contrato

GIJÓN, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres ha alertado este viernes de un posible conflicto de intereses de la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, con su actividad privada.

En este sentido, Pérez Ordieres, que ha comparecido en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha señalado que Moriyón adjudicó un contrato público con un hospital privado para la realización de pruebas y/o consultas médicas a los empleados municipales, según una nota de prensa del PSOE gijonés.

La edil socialista ha explicado que la regidora suscribió el contrato el 27 de mayo de 2025 con un gasto estimado de 60.898,50 euros y, en la publicidad corporativa del grupo empresarial sanitario, aparece como miembro del equipo médico, es decir, anuncian sus servicios como especialista dentro de lo que denominan 'Instituto de la Mujer'.

"Hablamos de un contrato con un hospital privado que realizará a los empleados municipales, pruebas ginecológicas y urológicas, radiografías y ese hospital privado ofrece los servicios de doña Carmen Moriyón en sus instalaciones", ha insistido Pérez Ordieres.

Esta ha precisado que no estamos cuestionando la legalidad de la adjudicación sino la participación de la alcaldesa en la misma. Por este motivo, preguntará en la Comisión de Hacienda cuál es la relación mercantil o laboral que les une.

Sobre esto último, ha indicado que la alcaldesa no ha presentado "de forma detallada", según Pérez Ordieres, de sus actividades pese a tener la obligación legal de hacerlo.

"En caso de que sí exista esa relación económica entre la alcaldesa y el hospital privado, debería haberse abstenido y no haber firmado el contrato como indica la ley", ha sostenido al edil del PSOE.