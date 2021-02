El PSOE asturiano pide "transparencia y contundencia" al PP ante la vacunación de la concejala de Cangas de Onís

OVIEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Relaciones Institucionales, Justicia y Libertades de la Federación Socialista Asturiana (FSA)- PSOE, María Martín, ha pedido este miércoles "transparencia y contundencia" al PP tras el caso de la concejala de Cangas de Onís, la exdiputada regional Marifé Gómez, que se vacunó en un centro de mayores del municipio. Representa al ayuntamiento en el patronato de ese centro.

Martín ha dicho que PSOE y PP actuán de forma diferente ante las informaciones relativas a la vacunación de cargos públicos. Así recordó el caso de la concejala socialista de Castrillón, Carmen Piedralba, que se vacunó y el partido, al tener constancia, procedió a su suspensión temporal de militancia. Hasta que el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) no aclaró los hechos y concluyó que la vacunación fue correcta por ser personal sanitario, la edil no volvió a ser readmitida, han indicado desde el PSOE asturiano.

"Por contra, el PP, en el caso de la concejala de Cangas de Onís, actúa de forma contradictoria, negándose primero a dar explicaciones y luego limitándose a pedir información, como si la cosa no fuera con ellos", agregó Martín.

"No pedimos nada que no hagamos nosotros: contundencia en la respuesta, análisis de los hechos sin tratar de ocultar o tergiversar la realidad, que soliciten información acerca de si la vacunación fue correcta y si tal y como se solicitaba formaba parte de alguno de los dos grupos susceptibles de ser vacunados, y que a partir de ahí actúen en consecuencia. No pedimos anticipar ningún juicio, pero sí que el PP actúe con la contundencia, determinación y transparencia que requiere una situación así", ha concluido Martín.