El PSOE de Carreño abandona su despacho y se muda a los antiguos calabozos tras el "atropello" del alcalde

El secretario de Política Municipal de la FSA-PSOE, Álvaro Valle, y de la portavoz del grupo municipal socialista de Carreño, Amelia Fernández, durante su atencion a medios de comunicación en Candás. - FSA-PSOE

OVIEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Carreño ha decidido abandonar de forma voluntaria el despacho que tenía asignado desde el inicio de la legislatura en la Casa Consistorial. Lo hacen para evitar que "se siga gastando dinero público" tras el "atropello" del alcalde, Ángel García, quien ha ordenado el desalojo de los grupos municipales de la oposición. La portavoz socialista, Amelia Fernández, ha calificado de "significativo" que el nuevo destino de la oposición sean las dependencias donde antiguamente se ubicaban los calabozos, denunciando una estrategia para "dificultar" la labor de control al Gobierno de coalición de IU y Somos.

En unas declaraciones remitidas a los medios, el secretario de Política Municipal de la FSA-PSOE, Álvaro Valle, ha cuestionado la actitud del regidor y se ha preguntado "qué tiene que esconder" para tratar de dificultar la comunicación de los grupos con los vecinos y ha invitado al alcalde a abandonar una actitud que ha calificado de "despótica" y "poco democrática".

Izquierda Unida y Somos Carreño gobiernan en coalición en Carreño, Ayuntamiento en el que la oposición está formada por los grupos municipales del PSOE, PP y Vox.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Carreño, Amelia Fernández, ha explicado que el traslado se realizará al antiguo Ayuntamiento, donde "estaban los calabozos". "Eso también es un poco significativo de la voluntad política", ha dicho.

La portavoz ha criticado que, desde el inicio de la legislatura, se han puesto "trabas" como la denegación de copias de expedientes, lo que obligaba a los concejales a acudir a copisterías externas con información sensible. Asimismo, ha lamentado que el alcalde haya recurrido al juez para solicitar el desalojo forzoso y el requerimiento de documentación y equipos informáticos del grupo.

Pese al traslado, el PSOE ha reafirmado su intención de seguir trabajando "a pie de calle" por los problemas reales de Carreño, como el saneamiento o la renovación de tuberías, evitando perder el tiempo con más "ruido político". Fernández ha puntualizado que otros grupos políticos también han sido desalojados de las dependencias municipales.