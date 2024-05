El PSOE de Corvera dice que el portavoz del PP está "inhabilitado para la política por su historial violento"

OVIEDO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación socialista de Corvera ha emitido este viernes un comunicado en el que aseguran que la actitud del portavoz del PP en el concejo, Alejandro Méndez Mántaras, es la de crispar y generar enfrentamiento y consideran que el mismo "no está habilitado para la política por su historial violento e intolerante".

Destaca el PSOE corverano que hasta su llegada al ayuntamiento la situación no era así. "Una cosa es la crítica política y otra es la crispación y enfrentamiento premeditado que practica el PP en Corvera, está claro por tanto quién es el responsable, el PP de Corvera sabe que no tiene el apoyo de los vecinos porque no tiene proyecto y ha pasado a la política de crispar", indican desde el PSOE.

Pero además a los socialistas les llama la atención que el PP de Asturias, primero su secretario general, Álvaro Queipo, diga que su portavoz en Corvera está "frustrado" y que el insulto no es la válvula de escape de la frustración" y al día siguiente pase a "defender lo indefendible".

En este sentido recuerda el PSOE que no es lo mismo insultar que ser insultado, y en este caso quien ha insultado ha sido Alejandro Méndez Mántaras y añaden que una cosa es la libertad de expresión y otra la de violencia verbal, insultos e intimidación que practica el portavoz del PP.

"No es nuevo, ha llamado indigente moral a Pedro Almodóvar, subnormal a una vecina, panfleto a un periódico como El País pidiendo su cierre, ¿sabe Feijóo que un concejal suyo se comporta de esta manera?, si el PP de Asturias no es capaz de llamar al orden a Mántaras por sus insultos al alcalde tendría que hacerlo por sus insultos en general", concluyen los socialistas.

Fue este jueves cuando la vicesecretaria general de Organización y Coordinación de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, Rita Camblor, pidió la dimisión o el cese del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Corvera, Alejandro Mántaras, al que acusó de haber llamado "sinvergüenza" al alcalde del municipio, Iván Fernández, en un pleno.