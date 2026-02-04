El PSOE cree que se debería extender a toda la ciudad las zonas tensionadas si se cumple con los requisitos

Archivo - Barrio de Cimadevilla, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón Tino Vaquero ha considerado que el Gobierno del Principado ha sido "muy prudente" a la hora de la declaración de dos zonas tensionadas en Gijón, Cimadevilla y La Arena.

Vaquero, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, ha precisado que quizás debería haberlo extendido a toda la ciudad si se daban las condiciones. Sobre ello, ha apuntado que en el caso de Cimadevilla se cumplen dos de los condicionantes y en La Arena tres.

Ha recalcado, unido a ello, que con la "escasa" colaboración del Gobierno local, que se muestra en contra de topar los precios de alquiler, es "difícil". Ha insistido, en este sentido, en que es necesaria la "leal" colaboración de las instituciones para que las medidas tengan efecto.

Respecto a la medida para limitar las Viviendas de Uso Turístico en estas zonas tensionadas, ha considerado, en principio, que es "muy razonable". Para él, si hay tensión en el mercado de alquiler de un barrio, lo lógico es que las viviendas se dediquen para vivir en ellas. "Nos parece una medida procedente, muy al hilo de lo que necesitan los barrios", ha insistido.