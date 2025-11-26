El PSOE critica que el Ayuntamiento asuma los costes del sanatorio Miñor tras 27 años de cesión

Archivo - Palacete de la Avenida de Galicia, antiguo Sanatorio Miñor - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Jorge García Monsalve, ha advertido este miércoles de que el equipo de gobierno "cargará al bolsillo de la ciudadanía con el coste de los arreglos del antiguo sanatorio Miñor, que nunca asumió su cesionaria durante los últimos 27 años: la Fundación Gustavo Bueno, que ahora dejará el edificio".

En la comisión de Economía celebrada este miércoles, García Monsalve ha preguntado directamente al concejal de Patrimonio, Mario Arias, por la situación del edificio, que llevaba cedido de forma irregular y en precario a la entidad desde hace cinco lustros, "ya que una resolución firmada por el concejal de Licencias señalaba que el inmueble estaba aparentemente en desuso".

"Arias, primero, ha negado conocer estos hechos y luego ha acabado por admitir que la Fundación Gustavo Bueno va a dejar vacío el edificio próximamente y que será el Ayuntamiento, todos y todas las ovetenses quienes carguen con los arreglos que esta entidad no ha hecho pese a que ha disfrutado de uno de los mejores edificios del patrimonio municipal para sus intereses durante cerca de tres décadas", ha afirmado García Monsalve.

El edil socialista ya preguntó por la situación del edificio y la cesión en septiembre de 2023, cuando un informe de la sección de Edificios alertó del grave deterioro del inmueble debido a que la entidad nunca asumió las labores de mantenimiento que le correspondían como cesionaria en precario. "Se nos dijo entonces por parte del concejal Arias que se iba a regularizar la cesión, pero lo que nos hemos encontrado hoy es que el inquilino irregular huye y nos deja la factura con el beneplácito del equipo de gobierno de Canteli".

García Monsalve ha recordado que el Ayuntamiento aprobó en 1998 la cesión del edificio por un periodo de 50 años, condicionado a la firma de un convenio que jamás llegó a formalizarse. "Esa dejación permitió que la Fundación utilizara gratuitamente un edificio público durante más de un cuarto de siglo, sin pagar tasas, sin asumir servicios y, sobre todo, sin invertir un solo euro en su conservación", ha señalado.

El resultado es un inmueble "con un deterioro manifiestamente alarmante", según los propios informes técnicos municipales, que alertan de filtraciones generalizadas, daños estructurales en los forjados de madera y riesgos sobre la estabilidad del alero. "Todo, única y exclusivamente, por falta de mantenimiento", ha subrayado. A esta situación se suma la decisión conocida hoy: el PP asume que la Fundación abandona el edificio sin responsabilizarse de los daños y anuncia que será el Ayuntamiento quien costee las reparaciones.

"Es decir: el PP permite durante 27 años que una entidad privada disfrute gratis de un edificio municipal, no exige nunca el cumplimiento de sus obligaciones y ahora pretende que todas y todos los ovetenses paguemos la factura del abandono", ha advertido el concejal socialista.

El edil ha exigido que el edificio una vez solucionados los graves daños que presenta se destine a un uso público acorde y consensuado con la ciudadanía: "Oviedo sigue sin una sala de exposiciones municipal sin sede de su Universidad Popular y con servicios desperdigados en ubicaciones y condiciones muy dispares como para volver a regalar a una entidad privada uno de los mejores inmuebles de la ciudad", ha reclamado.