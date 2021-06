El PSOE critica las "excusas" del Ejecutivo de PP y Cs para "tratar de justificar el retraso de los distritos"

OVIEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Diego Valiño ha criticado este sábado las "excusas" del Ejecutivo local, formado por PP y Ciudadanos, para "tratar de justificar el retraso de los distritos".

"La historia triste de la que habla el señor Luis Pacho es a consecuencia del nulo interés que tuvo su socio de gobierno con la participación ciudadana a partir de la Ley de Grandes Ciudades de 2003. Fue el anterior gobierno municipal dirigido por Wenceslao López el que constituyó los distritos por primera vez en Oviedo/Uviéu", recuerda Diego Valiño.

En nota de prensa, el edil socialista incide en que "para el PP y para Ciudadanos lo importante es la propaganda de los 'Distritos de Canteli' con la foto de los concilios mensuales del señor Mario Arias, no los espacios de diálogo y de debate con las organizaciones sociales y vecinales".

"La pandemia es una y otra vez la razón que alegan", ha lamentado, remarcando que "desde hace un año la vida orgánica municipal funciona telemáticamente".

Así, entiende que no han impulsado los distritos "porque no creen en la participación ni les interesa escuchar la opinión de nadie", añadiendo que el anuncio de que sea Infraestructuras y no Participación quien coordine los distritos "distorsiona el sentido de estos órganos".

"Parece que quieren que no haya más debate que peticiones de inversiones, cerrando la posibilidad a otras cuestiones de decisión de índole social, cultural y económica que podrían ser de interés para el tejido asociativo", ha lamentado Valiño.

Además de los distritos, el edil señala que los consejos sectoriales "están en su amplia mayoría en punto muerto", por lo que ha exigido en la comisión de Educación "la convocatoria del Consejo Escolar Municipal antes de que finalice el presente curso 2020/21, porque lleva sin reunirse desde su constitución el pasado mes de octubre".

"Consejos como el de Medio Ambiente, Accesibilidad y Mayores siguen sin constituirse, pero es evidente que la presión del Grupo Municipal Socialista ha dado sus frutos para que el bipartito reaccione en casos como en Igualdad y en Cooperación. Seguiremos denunciando la falta de interés del PP y de Ciudadanos con la participación ciudadana hasta que se pongan las pilas de verdad", ha concluido Valiño.