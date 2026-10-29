El PSOE critica la falta de respuestas sobre el futuro del edificio de San Antonio, en Oviedo

Archivo - El concejal del PSOE de Oviedo Juan Álvarez Areces. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Oviedo ha criticado la falta de explicaciones del equipo de gobierno sobre el futuro del edificio protegido del número 18 de la calle San Antonio, después de que el PP rechazase una propuesta para impulsar un plan de evaluación y conservación de los inmuebles del Casco Antiguo.

El concejal socialista Juan Álvarez Areces ha señalado que el Ayuntamiento ha solicitado a la Consejería competente en materia de Patrimonio la declaración de ruina del inmueble y baraja demolerlo hasta la planta baja, pero, según el PSOE, no ha aclarado por qué descartó otras vías de actuación ni cuánto tiempo se prolongará el corte de la calle.

La formación socialista ha cuestionado que el equipo de gobierno no recurriese a alternativas como la ejecución subsidiaria de las obras de conservación o la expropiación, pese a haber manifestado su interés en adquirir el edificio. Álvarez Areces ha asegurado que su grupo ya había advertido del deterioro y el riesgo del inmueble en agosto de 2024.

La proposición rechazada planteaba elaborar un inventario actualizado de los edificios del Casco Antiguo, un mapa de riesgos y un programa de conservación y rehabilitación que contemplase ayudas para obras, acuerdos con los propietarios y, en determinados casos, la adquisición municipal de los inmuebles.

El PSOE considera que el caso evidencia la necesidad de una política preventiva para evitar que el deterioro de los edificios históricos obligue a adoptar medidas de emergencia. La formación también propone estudiar la recuperación de inmuebles y solares abandonados para crear espacios libres o destinarlos a vivienda asequible.