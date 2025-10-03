El PSOE critica la "falta de rumbo" de un equipo de Gobierno que prima cada vez más los intereses particulares

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, con su portavoz Carlos Fernández Llaneza, a la cabeza ha planteado este viernes las prioridades de cara al nuevo curso político y a los dos años que restan de legislatura y lo han hecho, en palabras de Llaneza, ante "un equipo de Gobierno sin rumbo y un alcalde --Alfredo Canteli-- cada vez más preocupado en gobernar para intereses particulares y concretos en lugar de gobernar para la mayoría".

"Estamos ante un alcalde que se preocupa más de gobernar para intereses particulares y concretos que para el bien general y el común de la ciudadanía. Hay además una falta de visión a largo plazo y una falta de escucha a los vecinos", dijo Llaneza.

En un desayuno informativo celebrado con los medios de comunicación, Fernández Llaneza ha incidido en el modelo que defiende y plantea su grupo para Oviedo y que pasa por "gobernar para todos por convincción, gobernar para la inmensa mayoria". Y eso dijo, se hace "escuchando a los vecinos y creyendo en la participación ciudadana", algo de lo que, a su juicio adolece el equipo de Gobierno municipal.

"Creemos que son necesarias tres herramientas para poder Gobernar para todos. Se necesite un plan estratégico que marque las pautas por donde caminar; se necesita un Plan General de Ordenación y se necesita también un plan de movilidad. Tres herramientas para dar respuesta a las necesidades", dijo Fernández Llaneza.

Pero además el portavoz de los socialistas ha querido también destacar y mencionar los servicios sociales y ha insistido en que "no tiene sentido nada de lo que puedan hacer si no se tiene en cuenta a los vecinos y vecinas y sobre todo a los que más necesitan de lo público". Por ello ha hecho una apuesta por superar los recortes en materia de Servicios Sociales y atender a las nuevas realidades que vive el municipio.

En este sentido ha hecho un llamamiento a debatir con el equipo de Goiberno el modelo de ciudad que cada una de las fuerzas plantea para Oviedo porque ha indicado que su grupo no es el partido del no por el no.

MENCIÓN AL "GENOCIDIO DE GAZA"

Ya en el turno de preguntas, el portavoz de los socialistas ovetenses se ha referido al "genocidio de Gaza" y ha indicado que "lo que sucede en Gaza es una grieta en la humanidad y cada uno deberá responder en su momento sobre su postura".

"Es un genocidio de libro, nos estamos cargando el Derecho Internacional. Se está exterminando un pueblo y cada uno debe reflexionar sobre que puede hacer desde su posición", dijo Fernández Llaneza que ha considerado que a nivel institucional el Ayuntamiento de Oviedo "no está a la altura de lo que ocurre". "Se pude y se debe hacer mucho mas", dijo Fernández Llaneza.