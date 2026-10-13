El PSOE critica al Gobierno gijonés su proyecto presupuestario para 2027 "irreal"

Archivo - Marina Pineda, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón, Marina Pineda, ha tildado de "irreal" el proyecto de presupuestos del Gobierno local para 2027, al ajustar, según la edil, las previsiones de ingresos para cuadrar las cuentas.

"Como siempre, juegan con las previsiones de ingresos, que suben y bajan a su antojo para cuadrar las cuentas", se ha quejado, tras un primer análisis del documento que ha presentado este lunes el Ejecutivo local, según una nota de prensa del PSOE gijonés.

Pineda ha destacado que, prácticamente, todo el crecimiento presupuestario procede de otras administraciones. En este sentido, ha explicado que, de los 15,5 millones de euros que aumenta el presupuesto, 14,9 millones corresponden a las transferencias del Gobierno central y autonómico.

"La dependencia del Ayuntamiento de las transferencias del Estado y del Principado es cada vez mayor", ha asegurado la concejala socialista.

A mayores, ha advertido de que, por primera vez en mucho tiempo, la estimación de gastos para 2026 supera a la de ingresos, cuya ejecución continúa siendo "baja", a su juicio, situándose en el 83 por ciento.

"Para 2027, vuelven a elevar las expectativas de recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), cuya previsión pasa de los 7,5 millones de euros presupuestados el año pasado a los 12,6 millones, a los que hay que añadir 1,8 millones de plusvalías y 2,4 millones de las tasas", ha apuntado.

"Todo ello, a pesar de que tanto en el capítulo de impuestos directos como en indirectos las previsiones para este año es que se ejecute menos de lo previsto", ha añadido.

En el apartado de gastos, Pineda ha alertado de "recortes" en áreas como movilidad, patrimonio verde y orientación laboral, con una especial preocupación por el capítulo de vivienda.

"Reducen el importe de las ayudas a vivienda y no se presupuesta ni un solo euro para inversiones desde el Ayuntamiento", ha asegurado la edil.

Se ha referido, sobre esta cuestión, a las inversiones de la fase II del "fallido" Plan Llave para la construcción de viviendas para alquiler asequible, catalogadas como una subvención de capital.

"Parece que vuelven al mismo sistema que ya fracasó en la primera fase: eludir la responsabilidad del Gobierno municipal para darle el dinero a una iniciativa privada que ha demostrado sobradamente su falta de interés", ha considerado Pineda.

En cuanto a las ayudas a fachadas, ha remarcado que el Ayuntamiento debe once millones de euros y solo pagarán cuatro millones, dos millones este año y otros dos millones en 2027, según Pineda. "El compromiso de liquidar la deuda es otra promesa incumplida de Foro", ha afirmado.

Además, ha visto "especialmente decepcionante" el resto del capítulo de inversiones, con pequeñas partidas distribuidas entre distintos programas y limitando las grandes inversiones a Tabacalera y a la aportación municipal a las obras del Plan de Vías que ejecutará Gijón al Norte.

Entre otras inversiones, ha recalcado que la destinada a La Pecuaria se limita a 100.000 euros. "A esto hay que añadir que no hay dinero previsto para mejorar aceras, ni para adecuar los locales del archivo municipal, ni para remodelar alguna de las grandes avenidas, ni para Naval Azul y reducen las inversiones en la zona rural", ha lamentado Pineda.