El PSOE denuncia el "declive" de las fiestas populares de Oviedo y exige más apoyo para las comisiones de festejos

Archivo - El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández, ha denunciado "la progresiva desaparición de las fiestas populares" del concejo y reclama al equipo de gobierno local "un cambio de modelo que permita recuperar la actividad festiva de los barrios y, especialmente, de las localidades de la zona rural".

"Esta mañana, se ha reunido el órgano colegiado de subvenciones para aprobar las ayudas a de festejos y hemos podido constatar el enorme retroceso. Tan solo 37 solicitudes y menos de la mitad, 16, recibirán subvención. Algo está fallando", ha denunciado Fernández.

El portavoz socialista ha recordado que "Oviedo llegó a contar con una intensa actividad festiva a lo largo de todo el año". "En 2002, según recoge Adolfo Casaprima en su 'Diccionario Geográfico del Concejo de Oviedo', en Oviedo se celebraban 73 fiestas, repartidas desde febrero hasta diciembre y muchas, demasiadas, han desaparecido", ha argumentado.

Según el edil, "tan solo en lo que llevamos de este mandato, el número de festejos que se presentan a la convocatoria de las ayudas municipales se ha reducido en casi un 25%, de las 48 de 2003 a las 37 del presente año".

Fernández ha recordado que el Grupo Municipal Socialista ya planteó desde el comienzo del mandato la creación de una mesa de festejos que permitiera abordar de forma conjunta con las comisiones de fiestas las dificultades que afrontan para organizar sus celebraciones. "Propusimos una mesa de festejos para buscar soluciones y evitar que nuestras fiestas populares se pierdan. El equipo de gobierno lo rechazó y cuando lo aceptó a regañadientes apenas celebró una reunión", ha destacado. Fernández considera que ese espacio de diálogo debería servir también para analizar el modelo de las fiestas de San Mateo ya que el actual "no funciona".

El concejal del PSOE ha denunciado que "Canteli ha recortado la partida destinada a las subvenciones para las fiestas de los pueblos en un 25% este mandato" y, según ha añadido, "no ha sido capaz o no le ha interesado encontrar una fórmula para ayudar a las comisiones de festejos, especialmente a las de las pequeñas fiestas de nuestra zona rural".

Por último, ha reclamado agilizar la tramitación administrativa de permisos, ofrecer acompañamiento técnico por parte del Ayuntamiento y habilitar una línea de ayudas adecuada para hacer frente al incremento de los costes de organización.