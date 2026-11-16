El PSOE destaca el crecimiento de DropSens, que ha pasado de dos a 90 trabajadores desde su creación - PSOE

OVIEDO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE al Senado, Iván González Espina, ha destacado este lunes el crecimiento de la empresa DropSens, ubicada en el Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera, que ha pasado de contar con dos trabajadores en sus inicios, vinculados a la Universidad de Oviedo, a tener actualmente 90 empleados.

González Espina ha visitado las instalaciones de la compañía junto al eurodiputado socialista Jonás Fernández y representantes municipales, en un encuentro en el que ha puesto a DropSens como ejemplo del modelo empresarial que defiende su formación, basado en la innovación, la atracción de talento y la generación de empleo de calidad.

El también secretario de Medio Ambiente, Movilidad e Infraestructuras de la FSA-PSOE ha señalado que Asturias cuenta con "un gran futuro empresarial" y ha atribuido el desarrollo de este ecosistema a las políticas impulsadas por los gobiernos socialistas, que, a su juicio, han favorecido la implantación y el crecimiento de empresas y la apertura de mercados internacionales.

Durante su intervención, también ha advertido del impacto de las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las empresas asturianas y españolas que exportan sus productos. "Detrás de cada arancel hay una empresa que puede perder mercado", ha afirmado, antes de señalar que estas medidas pueden afectar también a los beneficios empresariales y a las familias.

González Espina ha defendido la necesidad de mantener gobiernos socialistas en Asturias para continuar impulsando este modelo económico y empresarial y ha llamado a respaldar su proyecto en las elecciones del próximo 29 de noviembre.