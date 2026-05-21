El PSOE destapa un documento que prueba que Canteli sabía desde 2023 las irregularidades de Urbanismo en Oviedo

Los concejales del PSOE Jorge García Monsalve y Juan Álvarez Areces - EUROPA PRESS

OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha sacado a la luz un documento de la Junta de Personal del Consistorio en el que se evidencia que el alcalde, Alfredo Canteli (PP), ya conocía en 2023 las presuntas presiones e irregularidades en el área de licencias que ahora se están investigando en Oviedo.

Los concejales Jorge García Monsalve y Juan Álvarez Areces han ofrecido una rueda de prensa en la que han explicado que hasta ahora se sabía que el primer teniente de alcalde, Mario Arias, y el concejal delegado de Licencias, José Ramón Pando, eran los destinatarios de los correos electrónicos de diciembre de 2025 que alertaban de irregularidades en este área. El contenido de esos email llegó a los grupos municipales en forma de anónimos en abril de este año.

Ahora se sabe que las mismas presiones que se denunciaron ya se habían puesto en conocimiento del alcalde dos años antes, y no mediante anónimos, sino "con nombre, apellidos y DNI", al ser un documento oficial de la Junta de Personal. "¿La Junta de Personal funcionario del Ayuntamiento es suficientemente concreta?", ha preguntado García Monsalve.

Ante esta nueva información, el PSOE ha pedido explicaciones al alcalde y le ha instado a decir qué hizo cuando tuvo conocimiento de estas denuncias en 2023, relativas a presiones del por entonces director general de urbanismo, Jorge Fernández-Mier. Conscientes de que no existe reglamentariamente un mecanismo para forzar la comparecencia de Canteli, el edil socialista confía en que este viernes en la fiesta de Santa Rita, patrona de los funcionarios, el alcalde aproveche la "oportunidad" de dar las explicaciones pertinentes "aparte de dar el merecido reconocimiento a los funcionarios".

Por su parte, el concejal Juan Álvarez Areces ha lamentado que hasta ahora no se haya producido "ninguna explicación política" sobre lo que ocurre en el área de Licencias y ha alertado de que "cada vez son más evidentes las irregularidades". Es por ello que consideran necesaria una "respuesta política" y una concreción de los hechos para saber hasta dónde llegaron las presiones y en qué expedientes se han producido.