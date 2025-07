El PSOE exige al Ayuntamiento de Gijón destinar fondos a vivienda pública tras el fracaso del Plan de Llave

OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado este miércoles al gobierno local de Gijón acciones urgentes para hacer frente al problema de la vivienda en la ciudad, tras lo que consideran un "fiasco" del Plan de Llave. Según ha denunciado el concejal socialista Tino Vaquero, el plan ha puesto suelo público al servicio de los intereses de las constructoras sin ofrecer soluciones habitacionales reales, lo que llevó incluso a una modificación de pliegos y subida de precios por parte del Ayuntamiento.

"El Plan Llave no resuelve el problema de la vivienda. No puede ser que los servicios sociales estén remitiendo a personas desahuciadas al Albergue Covadonga, donde incluso hay unidades familiares residiendo de forma prolongada", ha señalado Vaquero. El edil ha subrayado que el problema ya no se limita a casos de emergencia social, sino que afecta a sectores cada vez más amplios de la población.

El PSOE se ha mostrado contrario al uso del remanente de empresas y organismos municipales para amortizar deuda. Sin embargo, ha instado al equipo de gobierno a destinar los 7 millones de euros liberados a atender necesidades prioritarias como la vivienda.

Vaquero ha defendido que el Ayuntamiento cuenta con suelo suficiente y medios económicos para promover vivienda pública, pero ha denunciado la falta de voluntad política del equipo de gobierno. En este sentido, ha pedido colaboración institucional, poniendo como ejemplo a Oviedo, donde el Ayuntamiento ha cedido suelo al Principado de Asturias para la construcción de 300 viviendas de alquiler asequible.

"El Principado tiene las partidas necesarias y el Ayuntamiento el suelo. Es una colaboración elemental donde gana la ciudadanía. ¿Está Foro tan aislado que no puede comunicarse con el Gobierno del Principado? ¿Y el Partido Popular, no tiene nada que decir?", ha cuestionado el edil.

Vaquero ha recordado que el Plan 1000V del PSOE gijonés ya contemplaba esta vía de colaboración y proponía incrementar el parque público de viviendas --actualmente de unas 240-- mediante cesiones de suelo en derecho de superficie, como ya se hizo en Peritos. Según ha detallado, los socialistas habían identificado parcelas con capacidad para levantar más de 200 viviendas, entre ellas 110 en La Camocha, 75 en Nuevo Gijón, 26 en El Lauredal y 24 en Tremañes.

"El problema no es el suelo. El problema es que el gobierno de la señora Moriyón ha desechado nuestro plan y ahora prioriza amortizar deuda antes que invertir en vivienda", ha lamentado. El edil socialista ha exigido también la inclusión de partidas específicas para vivienda pública en los presupuestos municipales del próximo año.