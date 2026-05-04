El PSOE exige al equipo de gobierno que cubra la plaza de director general de Urbanismo

Jorge García Monsalve y Carlos Fernández Llaneza, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

OVIEDO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal socialista Jorge García Monsalve, han ofrecido este lunes una rueda de prensa en la que han exigido al equipo de gobierno, del PP, que cubra la plaza de director general de Urbanismo. Será un asunto que defenderán en el próximo pleno municipal a través de una moción de urgencia.

Los socialistas han explicado que el que ocupaba ese cargo dimitió a principios de diciembre de 2025. Desde entonces la plaza quedó vacante, pero existe una resolución de hace un par de meses que dice que el director general de la Asesoría Jurídica asume temporalmente las funciones del director general de Urbanismo.

García Monsalve ve "difícilmente sostenible" que el director general de la Asesoría Jurídica municipal asuma también las funciones de director de Urbanismo y que encima sea el responsable del canal de denuncias en un momento en el que se están analizando una serie de acusaciones anónimas en ese departamento.

El concejal socialista ha asegurado que esta acumulación de cargos supone una "incongruencia" administrativa, ya que el responsable de velar por la legalidad es el mismo que ostenta la dirección del área sensible de Urbanismo, por lo que ha afirmado que "estamos poniendo al zorro a cuidar las gallinas".

Los socialistas han criticado que, tras meses de espera, se haya optado por una atribución temporal de funciones que, a su juicio, "podía plantear problemas, aparte de problemas legales", de funcionamiento.

Asimismo, el edil ha advertido sobre la situación de "vacío" que denuncian los propios técnicos municipales, quienes están emitiendo informes indicando expresamente que lo hacen "sin la conformidad del superior jerárquico", lo que le ha llevado a concluir que en el consistorio actualmente "no hay nadie al mando".

Su moción exigirá que la plaza de director general de Urbanismo se cubra por el procedimiento legal previsto de libre designación, ya que la situación actual "está distorsionando" la operatividad de un ayuntamiento como el de Oviedo.

Fernández Llaneza ha resaltado la importancia de cubrir esa plaza con un "perfil adecuado" porque el municipio tiene sobre la mesa muchas cuestiones importantes en materia de urbanismo, con proyectos estratégicos "que pueden definir el futuro de la ciudad".