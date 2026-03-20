El PSOE exige un polideportivo para Ciudad Naranco y rechaza la cancha cubierta "por insuficiente"

Archivo - El edil socialista, Jorge García Monsalve. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo defenderá en comisión una proposición para impulsar la construcción de un polideportivo municipal en el barrio de Ciudad Naranco. Según han explicado los socialistas, se trata de una reivindicación vecinal histórica que sigue pendiente más de una década después de haber sido respaldada por unanimidad en el Pleno.

El concejal socialista Jorge García Monsalve ha señalado que Ciudad Naranco, con más de 14.000 habitantes, "carece de una instalación deportiva pública polivalente acorde a las necesidades del barrio", una situación que considera "injustificable".

"Es más, el equipo de gobierno no incluyó ni un solo metro cuadrado para deporte comunitario en el proyecto de las pistas de atletismo. Nos vamos a gastar 25 millones de euros en una instalación que no tiene ni salas de actividades ni gimnasio y ni siquiera incluye peraltes móviles para facilitar otros usos más allá de la temporada de atletismo en pista cubierta", ha criticado el edil.

Desde el PSOE recuerdan que la construcción de un equipamiento deportivo para el barrio cuenta con un respaldo vecinal consolidado y con un acuerdo plenario unánime aprobado hace más de doce años, que contemplaba su ubicación en los terrenos del "fallido" proyecto de spa. "El problema no es la falta de consenso, sino la falta de voluntad política para cumplir lo acordado", ha subrayado García Monsalve.

Desde el PSOE explican que ante la presión vecinal, el equipo de gobierno ha optado por anunciar una cancha cubierta en una parte de la parcela que ocuparán las pistas de atletismo, con una inversión prevista de 1,7 millones de euros para la que no hay siquiera presupuesto.

Para los socialistas, esta actuación "no responde a las necesidades reales del barrio" y tan solo supondría "una solución parcial que perpetuaría la desigualdad en materia de equipamientos deportivos".

"El acceso a instalaciones deportivas no es un lujo, es una cuestión de salud, calidad de vida e igualdad de oportunidades", ha defendido el edil socialista, quien ha insistido en el papel del deporte como herramienta de cohesión social y prevención.

En este sentido, el PSOE plantea que el Ayuntamiento renuncie al proyecto de la cancha cubierta y active de forma inmediata los trámites necesarios para la construcción de un polideportivo municipal en Ciudad Naranco.

Además, proponen consignar la financiación necesaria, explorando vías como el uso del remanente de tesorería o el superávit presupuestario. "Lo que necesita Ciudad Naranco no es un parche, sino una solución definitiva a una carencia histórica que el Ayuntamiento lleva años sin atender", ha concluido García Monsalve.