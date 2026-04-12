El PSOE exigirá la retirada del proyecto de aparcamiento en El Campillín tras la protesta ciudadana

Archivo - Parque de El Campillín, en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, manifestó este domingo que su grupo solicitará en la próxima Comisión Plenaria de Urbanismo la retirada inmediata del procedimiento de contratación del aparcamiento previsto en El Campillín.

"Es hora de dar carpetazo al trámite de audiencia para los estudios de viabilidad para la construcción del aparcamiento y dejar de lado y no tomar en consideración cualquier propuesta que se haya presentado ya", dijo el portavoz socialista.

Fernández Llaneza destacó que "la multitudinaria manifestación" celebrada este sábado en la que participaron varios miles de personas, "deja claro que la ciudadanía de Oviedo ha dicho alto y claro que no quiere este proyecto".

El portavoz socialista incidió en que el aparcamiento en El Campillín "es una iniciativa del equipo de gobierno de Alfredo Canteli que cuenta con un rechazo mayoritario entre vecinos y comerciantes de toda la zona", y advirtió de que "no se puede imponer una actuación de este calibre sin consenso social ni justificación real".