El PSOE de Gijón alega contra el Plan Especial de Naval Azul: Advierte de problemas de tráfico y aparcamientos

El concejal del Grupo Municipal Socialista de Gijón Tino Vaquero, presenta, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, las alegaciones al Plan Especial de Reforma Interior de Naval Gijón (Naval Azul). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista de Gijón Tino Vaquero ha comunicado este miércoles la presentación de alegaciones al Plan Especial de Reforma Interior de Naval Gijón (Naval Azul), que se centran, principalmente en problemas de tráfico y falta de plazas de aparcamiento y también en la no interacción, según los socialistas, de este ámbito con su entorno y con el mar.

Así lo ha indicado Vaquero, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, tras la presentación de las alegaciones, cuyo plazo concluye el próximo día 9.

Ha aclarado, eso sí, que este es un proyecto de ciudad, y en especial para los vecinos del Natahoyo, por lo que el PSOE busca mejorar su desarrollo a través de estas alegaciones. Incluso ha reivindicado que el PSOE, en sus últimos años en el Gobierno local, planeó la reforma de la fachada marítima gijonesa, incluido este espacio. De ahí que algunas alegaciones presentadas ya figuraban en el anterior Plan Costa del PSOE.

En cuanto al Plan Especial, ha lamentado que el proyecto que se presenta no es el parque abierto ni la apertura al mar que se prometió desde el Ayuntamiento.

En su opinión, el equipo director ha diseñado una maqueta mirando al interior, mientras que se han olvidado las interacciones con el entorno de este ámbito, en el barrio del Natahoyo.

En cuanto a las alegaciones, que se dividen en cinco apartados, ha señalado, con respecto a las vinculadas al tráfico, que sorprende que se diga que no va tener alteraciones graves la generación de este parque científico, ligado a la Economía Azul.

Entre otras cosas, ha incidido en que en el Plan se confunde superficie con edificabilidad, lo que lleva a omitir entre un 20 y un 25 por ciento de los viajes que los socialistas creen que se pueden producir en ese entorno.

Incluso ha tildado de "ridícula" la tasa de viajes, al olvidar que también está previsto usos terciarios y no solo oficinas. Según él, de haberse utilizado la ratio correcta, serían más de 700 vehículos a la hora frente a los 442 que se modelizan, es decir, entre un 50 y 65 por ciento de tráfico adicional que no se computa.

Por otro lado, ha remarcado que el equipo redactor del Plan se basa en que, a un plazo de 10 o 20 años, Gijón no aumentará de población, aunque el edil cree que eso no implicaría, de ser así, el que no vaya a haber más tráfico.

A este respecto, ha recalcado que no se estudia el impacto de la futura estación intermodal, por ejemplo, ni lo que va a pasar cuando desaparezca la plaza de Padre Máximo González como está previsto, para su sustitución por una glorieta.

Asimismo, Vaquero ha considerado que hay un riesgo de "insuficiencia" en la regularización semafórica. Se asume, por otra parte, que todo el tráfico va a entrar por una sola vía, la calle Igor Medio, con un carril interior por cada sentido, lo que él cree que va a abocar a la "saturación".

Respecto al viario interior, solo se destina 6,5 metros, lo que supone dos carriles de 3,25 metros. Como en el anterior caso, ha opinado que va a generar a un "colapso" interior. Ha puesto de ejemplo que cualquier parada de un simple furgón de reparto va a provocar problemas en la circulación.

El PSOE, en este sentido, ve mejor reconfigurar la sección de este viario, ampliando la calzada rodada a una anchura mínima de 7,20 metros útiles, con dársenas y apartaderos de carga y descarga. También proponen que la conexión Oeste sea una salida realmente operativa y bidireccional, para aliviar la presión sobre la plaza de Padre Máximo González --si bien esta va a desaparecer después--.

Vaquero también ha llamado la atención sobre la falta de aparcamientos, zonas de carga y descarga o apartaderos. El concejal socialista ha indicado que, en la manzana de los antiguos astilleros, no se prevé ningún tipo de estacionamiento, ni soterrado ni en superficie. Referente al primero, se advierte en el Plan Especial que no es posible porque dañaría las estructuras de los edificios.

Sobre el Plan Director, ha alertado, asimismo, de que el Tallerón, colindante con el ámbito, no se contempla en el estudio del tráfico, pese a la actividad que va a generar Indra. Ha matizado, en este punto, que cuando se hizo el estudio este no estaba funcionando, pero tampoco se contempla que tenga actividad futura.

Por otra parte, ha advertido sobre que la calle Peña, que "muere" contra un jardín triangular que se ha incorporado al ámbito, no tiene prevista su prolongación. Para el PSOE, esa vía sería la que tendría que llevar el tráfico hacia el Arbeyal. Tampoco se da solución, a su modo de ver, a una pequeña bolsa de aparcamiento en esa zona.

Para el PSOE, no se prevé suficientes plazas de aparcamiento. De las 572 que figuran en el Plan Especial, un total de 463 son privadas en sótanos, bajo rasante de las manzanas colindantes y solo 50 plazas son las que se generan en superficie sobre el vial. Según Vaquero, esto incumple la normativa, además de que en la antigua parte de astilleros tampoco se prevé crear plazas de estacionamiento.

Por todo ello, los socialistas plantean la prolongación del vial de este ámbito hacia la calle Peña, para así reordenar la bolsa de aparcamiento existente en la confluencia con la travesía del Mar y la calle Arcipreste de Hita.

También han apostado por integrar el arbolado existente en una solución urbanística que permita dar continuidad al viario, con una glorieta o plaza de distribución que ordene los distintos accesos y garantice también la conexión peatonal y ciclista hacia la calle Peña, que para los socialistas debe ser el eje que estructure la comunicación con el Club Natación Santa Olaya y la playa del Arbeyal.

En cuanto a la integración del ámbito con otros colindantes, en concreto el PERI-04, donde deberían ir 114 viviendas, ha opinado que será muy difícil llevarlo adelante si no se facilitan las cosas.

El concejal ha apuntado que el Plan dice, que para mitigar la presencia de El Tallerón, lo que hacen es levantar los volúmenes más altos en la parte Este, cuatro plantas y hasta 18 metros a la altura máxima.

Por ello, Vaquero cree que la fachada de edificios va a quedar "encajonada", entre Mariano Pola y los nuevos edificios del parque científico. Tan solo hay una apertura visual en una pequeña zona, según el edil, que ha insistido en que este PERI "va a quedar tremendamente desfavorecido". De acuerdo al edil, la apertura en abanico de la prolongación de la calle Anastasio Menéndez es la única zona visual despejada. El PSOE, en este caso, plantea integrar este PERI en la actuación.

Sobre la interacción del ámbito con el mar, Vaquero ha explicado que el Plan incurre "en una contradicción de base" al mantener la distancia con la costa, sin siquiera una topografía "amable" o plataformas flotantes que permitan descender o tocar el mar.

Por otro lado, ha remarcado que toda la zona peatonal va a quedar "encajonada" entre el mar y los setos que van a separar las fincas particulares del parque científico. El PSOE cree, incluso, que puede vulnerar las perspectivas de seguridad y perspectiva de género, a lo que Vaquero ha advertido de que podría ser un camino "inseguro o desprotegido".

También se ha referido a la "ineficacia" de las separaciones entre bloques, los corredores visuales de entre seis y ocho metros para edificios de 18 metros de altura y hasta 36 metros de fondo va a ser "un callejón".

Referente a la memoria económica, Vaquero ha opinado que se intentan "maquillar" las cuentas para que sea rentable, con casi siete millones de euros de beneficio.

En cambio, el concejal socialista ha incidido en que el estudio no tiene en cuenta ningún coste de adquisición de los terrenos, ni otros costes que lleva consigo el ámbito. A su juicio, "la operación realmente da pérdidas y deviene económicamente imposible".