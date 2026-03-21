El PSOE de Gijón pide a Emulsa que limpie los espacios verdes de las Mil Quinientas de Pumarín

Reunión mantenida con la asociación vecinal. - PSOE GIJÓN

OVIEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Gijón solicitará a Emulsa que realice labores de limpieza y mantenimiento en los espacios verdes en las Mil Quinientas. Es una de las peticiones vecinales recogidas en un encuentro con la Asociación de Vecinos Severo Ochoa de Pumarín en el que han participado el concejal Jacobo López y la secretaria de Distrito Sur del PSOE gijonés, Marta Menéndez.

"Los vecinos y vecinas nos has explicado que la empresa municipal siempre se hizo cargo de las zonas verdes y de los patios abiertos de las Mil Quinientas. No son solo espacios de esparcimiento, también son lugares de tránsito", ha señalado López.

Según recuerda el edil socialista, no será la primera vez que este asunto se lleve al Ayuntamiento a través de los diferentes órganos de participación política ya que equipo de gobierno local "sigue sin dar respuesta a prácticamente ninguna de las necesidades vecinales". López lamenta que "no solo se olviden de ellas, sino que descarguen continuamente su responsabilidad en los barrios y Pumarín es un buen ejemplo del abandono que sufren".

Además, el PSOE solicitará la cobertura y mejora de la pista polideportiva 'Pumarín 1500' para asegurar su uso durante todo el año, al margen de las condiciones meteorológicas, y fomentar tanto la práctica deportiva como la actividad comunitaria.

"Estamos hablando de una infraestructura dependiente del Patronado Deportivo Municipal muy utilizada en el barrio. Pedimos que se cubra, pero también que se lleve a cabo un mantenimiento periódico que incluya la reparación del pavimento, de la pintura, del marcado de las líneas de juego", ha concluido López, al tiempo que insiste que "se trata de atender las reivindicaciones básicas que mejoran la calidad de vida del barrio y de garantizar el uso adecuado de unos espacios que son de todos y todas".