El PSOE de Gijón pide explicaciones por el "cierre y abandono" de la bolera municipal El Fumeru

Archivo - La concejala María Caunedo. - PSOE GIJÓN - Archivo

GIJÓN, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón, María Caunedo, ha anunciado que pedirá explicaciones en la próxima Comisión de Cultura y Deportes por el cierre y abandono de la bolera municipal El Fumeru, situada entre las calles Constantino y Niño Jesús, detrás del Centro de Mayores de El Llano.

Caunedo ha señalado que este equipamiento, dependiente del Patronato Deportivo Municipal, lleva meses cerrado y presenta unas "pésimas" condiciones de mantenimiento y limpieza.

"Se trata de una bolera municipal que durante años ha dado mucha vida al Llano y que no debería estar cerrada y abandonada. Así lleva varios meses. No la utilizan solamente quienes practican este deporte, también es, por ejemplo, un espacio de encuentro y socialización para las personas usuarias del Centro de Mayores situado a escasos metros", ha explicado la edil.

La concejala socialista preguntará al Ejecutivo local por los motivos por los que se ha llegado a "esta situación de abandono" y si el Patronato Deportivo Municipal tiene previsto acometer las actuaciones necesarias para recuperar la bolera.

Además, Caunedo ha planteado la posibilidad de dar una nueva dimensión al equipamiento y ampliar sus usos más allá de la práctica deportiva, aprovechando su ubicación estratégica entre El Llano y Contrueces. En este sentido, la edil ha propuesto estudiar la opción de complementar su uso deportivo con actividades culturales, juveniles, vecinales o de ocio para favorecer la convivencia vecinal.

"Le pedimos al Gobierno local que sea capaz de aprovechar los espacios públicos y que la bolera vuelva a ser un lugar de encuentro del barrio. Reclamamos que se acondicione y limpie el solar urgentemente, pero además, que el Gobierno local estudie cómo generar actividad intergeneracional", ha concluido.