PSOE insta al Ayuntamiento de Gijón a poner solución al abandono urbano del entorno del Camín del Tate

OVIEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Grupo Municipal Socialista ha visitado este sábado el barrio de Jove alertados por vecinos de la zona que han denunciado ante el Ayuntamiento el "estado de abandono" del entorno del descampado del Tate, junto a la rotonda de L'Arbeyal. "Hemos podido comprobar in situ las malas condiciones en las que se encuentra este lugar de paso habitual para los residentes que ni es digno, ni cumple con los mínimos de salubridad y seguridad", ha asegurado la portavoz municipal, Carmen Eva Pérez Ordieres.

En una nota de prensa, el PSOE ha explicado que este enclave se encuentra "lleno de baches, está sin asfaltar y no cuenta ni con iluminación, ni señalización a pesar de tratarse de un lugar de acceso a viviendas tanto peatonal como en coche". Además también sirve de aparcamiento para el campo de fútbol Santa Cruz donde juega la UD Gijón Industrial, así como para los usuarios de la playa y para los coches del barrio.

"Una ciudad como Gijón no puede consentir el abandono de ninguno de sus barrios, más aún si, como es el caso, se trata de una zona concurrida, donde muchos de sus usuarios son niños que entrenan al fútbol en el campo del Santa Cruz y que se ven obligados a transitar por un descampado indigno de ciudad de primera categoría", explica Pérez Ordieres.

"La imagen de abandono y los problemas de accesibilidad, salubridad y seguridad nos resultan completamente inaceptables y, por eso, requerimos al Ayuntamiento la inmediata adecuación de la zona porque es su responsabilidad otorgar a todos los barrios de la atención, mantenimiento y respeto que se merecen", concluyó la portavoz socialista.