PSOE e IU-Convocatoria no se opondrán a la comisión de investigación por el accidente en la mina de Cerredo

OVIEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Dolores Carcedo, ha anunciado este miércoles que su grupo e IU-Convocatoria por Asturies no se van a oponer a la constitución de una comisión de investigación en el parlamento por el accidente en la mina de Cerredo (Degaña) en el que fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos.

Al término de la Junta de Portavoces, Carcedo ha defendido que, si bien una comisión de investigación "no aporta nada a las investigaciones ya abiertas", los grupos que sustentan al Gobierno asturiano se van a centrar en que la comisión se desarrolle "con seriedad, respeto y rigor".

Los dos socios de Gobierno han emitido un comunicado en el que aseguran que se investigará en todas sus dimensiones -judicial, política y administrativamente- lo ocurrido y se llegará hasta el final, y consideran que "la mejor garantía de búsqueda de la verdad es la no politización ni el uso partidista de ninguna de las investigaciones en curso o que se puedan realizar".

A su juicio, la comisión de investigación planteada por la derecha "solo obedece a un interés partidista que, además, será aprovechado por la extrema derecha", y aseguran que "no favorecerá el esclarecimiento de los hechos". El Gobierno regional cree que la derecha solo busca el desgaste de la izquierda y "proteger" las responsabilidades empresariales que pueda haber en esta tragedia.

En el mismo comunicado insisten en que la comisión parlamentaria no puede ser "una interferencia partidista que ralentice el curso de las investigaciones ya en marcha" y reconocen que, aunque fueron contrarios a la creación de este órgano de control por "el riesgo de utilización política", no se opondrán al haber una mayoría parlamentaria favorable a su constitución. "Las fuerzas que sustentamos al Gobierno de Asturias no vamos a emitir criterio formal contrario para evitar que se retrase su constitución", han señalado.