López (Vox) recela de la postura de PSOE e IU sobre la comisión de investigación: "A ver si realmente no se oponen"

OVIEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Carolina López, ha mostrado este miércoles su recelo ante la postura anunciada por la FSA-PSOE y por IU-Convocatoria por Asturias de no oponerse a la creación de la comisión de investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo (Degaña). "Veremos a ver si realmente no se oponen", ha dicho, porque ambas formaciones tienen "cambios de opinión constantes".

Al término de la Junta de Portavoces de la JGPA, López ha asegurado que su formación no se fía "en absoluto" del anuncio realizado por las fuerzas que sustentan al Gobierno en Asturias, ya que "hasta hace dos días" se oponían.

Para Vox, la constitución de esta comisión lleva "más de quince días de retraso". Ahora que todo apunta a que saldrá adelante, López ha pedido que esta comisión se lleve a cabo de manera "seria, rigurosa y respetuosa" para conocer "la verdad absoluta" de lo que ocurrió en Degaña y "depurar todas las responsabilidades" tanto políticas como judiciales y empresariales.

Así, ha subrayado que su partido no quiere "bajo ningún concepto" que la comisión "se convierta en un circo político". Sobre las declaraciones de la portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, que aseguró que hay partidos que ya "han sentenciado y juzgado" antes de que se forme la comisión, López ha asegurado que "no se ha prejuzgado nada". "Que no vengan con victimismo", ha aseverado, asegurando que lo que existe hasta ahora son "datos sobre irregularidades en los permisos concedidos" y se han formulado preguntas que "no han contestado" al respecto.