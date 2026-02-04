PSOE, IU-Convocatoria y Tomé (G.Mixto) tumban una iniciativa del PP sobre el Estatuto Marco del personal sanitario

Archivo - Medicos del Sespa en una movilización del 3 de octubre. - MEDICOS DEL SESPA. - Archivo

OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y la diputada Covadonga Tomé (Grupo Mixto) han rechazado este miércoles en la Junta General la iniciativa del Grupo Popular que propone medidas ante la reforma del Estatuto Marco sanitario. Los 'populares' critican la falta de consenso ministerial, denunciando precariedad laboral, sobrecarga y falta de diálogo; y exigen un estatuto propio para médicos tras las huelgas y protestas en toda España.

La diputada del PP de Asturias Pilar Fernández Pardo ha defendido una Proposición no de ley (PNL) en la que insta al Gobierno asturiano a reclamar al Ejecutivo central la retirada inmediata del borrador del nuevo Estatuto Marco del personal sanitario, impulsado por el Ministerio de Sanidad, y la apertura de un proceso de diálogo real con los profesionales médicos.

Durante la defensa de la iniciativa, el PP ha advertido de que la negativa del Ministerio a negociar ha incrementado la conflictividad en el Sistema Nacional de Salud y amenaza con prolongar la situación de huelga convocada a nivel estatal, en un contexto marcado por la sobrecarga asistencial, la escasez de profesionales y el deterioro de las condiciones laborales.

La formación que dirige Álvaro Queipo en Asturias ha denunciado que el actual borrador del Estatuto Marco se ha elaborado de forma unilateral, sin consenso con las organizaciones profesionales y sindicales del ámbito médico, lo que ha provocado un rechazo generalizado y movilizaciones en prácticamente todas las comunidades autónomas, incluida Asturias.

Según el PP, la paralización del diálogo y el "desprecio por la negociación" evidencian un modelo de centralismo "ineficaz" que margina la voz de los profesionales y no respeta la autonomía de las comunidades en la organización de sus servicios sanitarios.

La PNL plantea tres acuerdos concretos: la retirada inmediata del borrador del Estatuto Marco; la apertura de un proceso de diálogo y negociación a nivel nacional con los sindicatos y organizaciones profesionales médicas, garantizando su participación efectiva; y la promoción de un nuevo modelo de gobernanza sanitaria basado en el respeto, el diálogo y la corresponsabilidad.

Fernández Pardo ha subrayado que el texto ministerial ignora las particularidades del ejercicio profesional médico y no da respuesta a problemas estructurales como la precariedad de las guardias, la sobrecarga asistencial, la falta de reconocimiento profesional y las dificultades para atraer y retener talento en la sanidad pública.

RECHAZO DE LA IZQUIERDA

Jacinto Braña (PSOE) ha argumentado que la PNL refleja la "falta de política sanitaria propia de su sometimiento a intereses particulares". Ha defendido el anteproyecto del Estatuto Marco, destacando que contaba con el aval de la representación sindical de más del 80% del sistema sanitario y con más de 60 reuniones de diálogo con colegios profesionales, sociedades científicas y sindicatos. "El Partido Socialista apuesta por un modelo de calidad, equitativo y accesible para todas las personas, construido a partir del diálogo y el respeto a todos los profesionales que trabajan en él", ha afirmado.

El portavoz de IU-Convocatoria, Xabel Vegas, considera que la iniciativa es "corporativa y clasista". Según Vegas, la propuesta pretendía representar a todos los médicos mediante la voz de un sindicato minoritario y buscaba excluir al resto de profesionales sanitarios, como enfermeras, técnicos o fisioterapeutas. "El futuro pasa por el trabajo en equipo, por la transversalidad, no por compartimentos estancos ni privilegios estamentales", ha señalado.

Por su parte, Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, ha defendido dos enmiendas que buscaban aproximar la iniciativa a la realidad de los profesionales sanitarios. Ha insistido en que la negociación y el diálogo son el camino para lograr mejoras, como limitar la jornada laboral a 45 horas semanales, reconocer las horas extra y garantizar la particularidad del ejercicio médico dentro del sistema público. "Nuestras enmiendas tratan de acercar la PNL a la realidad de nuestros compañeros y compañeras, aunque quizá alejen la iniciativa del posicionamiento de un único sindicato", ha apuntado.

"Desde el primer momento hemos estado con los médicos y vamos a seguir a su lado hasta lograr que tengan un estatuto propio. Defender a los médicos es defender un sistema de salud de calidad y asegurar una atención digna y segura para todos los ciudadanos", ha subrayado la diputada de Vox Sara Álvarez, que ha defendido una enmienda de su grupo a la iniciativa 'popular'.

En un breve turno, Adrián Pumares (Foro Asturias) ha detacado la necesidad de encauzar la negociación con el Gobierno de España para evitar conflictos prolongados en Asturias.