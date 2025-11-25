PSOE, IU y Tomé tumban una propuesta del PP que reclamaba medidas para mejorar la red de cercanías

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PSOE e IU-Convocatoria por Asturias y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, han rechazado este martes una Proposición no de ley del PP en la que se reclamaban varias medidas para mejorar la red ferroviaria de cercanías. La iniciativa recogía instar al Gobierno a ejecutar de manera inmediata el plan de renovación y modernización de la red de Cercanías en Asturias, con calendario público y verificable, así como garantizar la llegada y puesta en servicio sin más retrasos de los nuevos trenes de Cercanías comprometidos para Asturias.

Además, la proposición no de ley, defendida por el diputado Pedro de Rueda, también contemplaba incrementar la inversión en mantenimiento y mejora de la infraestructura ferroviaria de la comunidad autónoma, priorizando la eliminación de cuellos de botella y puntos de baja velocidad; aumentar la frecuencia de servicios y garantizar su fiabilidad, reduciendo al mínimo supresiones y retrasos. y también aumentar la plantilla de maquinistas y mecánicos para evitar de esta manera las incidencias en el servicio por falta de estos recursos humanos esenciales.

Por último también se pedía establecer un sistema de seguimiento y control en colaboración con el Principado de Asturias y los ayuntamientos, con información transparente y accesible para los usuarios.

"No sería malo que todo esto nos sentáramos todos e intentáramos sacar adelante las cercanías en Asturias", dijo el diputado del PP, Pedro de Rueda.

El grupo parlamentario de Vox ha dado su apoyo a la iniciativa del PP, no sin considerar que la misma es "acertada en el fondo, pero genérica en el contenido". "Mientras tengamos comunidades autónomas que compiten entre sí y algunas de las cuales tienen la llave del gobierno de la nación, pues no hay nada que hacer", dijo el diputado de Vox, Gonzalo Centeno que ha añadido que "la música suena bien pero el resultado de esta PNL ya se sabe que ninguno".

También el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares ha dado su apoyo a la iniciativa y ha anunciado además que en línea con lo que reclama la PNL, presentada por el PP, solicita pedir que se vote el incumplimiento, porque ha recordado que hace un año, el 13 de noviembre del año pasado, la Junta General aprobó por unanimidad una iniciativa de Foro Asturias que reclamaba reacondicionar y mejorar la flota de trenes de cercanías que operan en el Principado de Asturias, garantizando un mantenimiento periódico.

POSICIONES CONTRARIAS A LA PNL

La PNL del PP ha contado con el voto en contra de los grupos de la izquierda PSOE e IU-Convocatoria por Asturias y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. El diputado socialista, Ángel Ricardo Morales, ha manifestado que "buscando una palabra para definir la iniciativa sólo se me ocurre simpática.

"Salvo el sexto punto que no se entiende muy bien todos los demás están recogidos y siempre con mayor detalle en las propuestas de la alianza por las infraestructuras, así que esta proposición es una forma poco elegante de devaluar lo que ya hemos acordado. Se trata de una propuesta edificada sobre la base de una exposición de motivos que falsea la realidad y con un propositivo superfluo por reiterado, poco claro y superado por la dinámica de los avances, cuando menos moderadamente satisfactorios del plan de cercanías", dijo el diputado socialista.

El diputado de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha acusado al Partido Popular de ir a la Junta a pedir lo mismo que ya está aprobado pero "sin el consenso, sin la alianza, sin el trabajo compartido".

"Estamos aquí para defender que Asturias hable con una sola voz, porque cada vez que rompemos esa unidad, el Estado gana tiempo y la comunidad pierde fuerza. Lo hemos dicho muchas veces, si queremos cercanías dignas, no podemos actuar como si cada partido tuviera su mini plan ferroviario para ir presentándolo semana a semana", dijo Vegas.

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha considerado que la proposición de ley "es un catálogo de cuestiones bastante generales como el aumento de la flota, el mantenimiento, el aumento del personal, una mejora de la red horaria, del mapa de paradas, etcétera, etcétera, una serie de cuestiones que ya recogía una PNL que se aprobó hace un año de Foro.