El PSOE lamenta que la Universidad Popular no tendrá actividad hasta 2026 por la "gestión ineficiente" del PP

OVIEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Natalia Sánchez Santa Bárbara, ha lamentado este miércoles esta mañana que la Universidad Popular de Oviedo no tendrá actividad hasta el próximo año, como consecuencia de la "falta de planificación y de la gestión ineficiente" del equipo de gobierno municipal. "A preguntas de nuestro grupo en comisión, la concejala delegada de Educación nos ha confirmado que el contrato está aún pendiente de adjudicación", ha explicado la edil socialista.

"Esto no es normal, el contrato de la Universidad Popular se adjudicó en 2022 con vigencia para los cursos 2022/2023 y 2023/2024 y prorrogable por un curso más, el 2024/2025, sin embargo estamos ya en el curso 2025/2026 y no existe ningún contrato adjudicado que permita el inicio de los cursos", ha explicado la concejala socialista, "y esto solo tiene una razón: la incapacidad de gestión de este equipo de gobierno".

Sánchez Santa Bárbara ha recordado que la Universidad Popular tradicionalmente comienza su actividad lectiva en el mes de octubre, dejando septiembre para el periodo de inscripciones. "El PP, sin embargo, sabiendo desde hacía tres años cuando vencía el contrato ha sido incapaz de iniciar la contratación con tiempo suficiente, evidenciando una absoluta falta de previsión", ha señalado la edil socialista.

La concejala ha subrayado que esta demora está generando entre las personas usuarias habituales de estos cursos, que cumplen una función social, cultural y formativa fundamental en la ciudad. "No estamos hablando de un imprevisto, sino de una dejación de funciones. La elaboración en tiempo y forma de los pliegos de contratación es una obligación administrativa básica que garantiza la transparencia y evita retrasos como el que estamos sufriendo", ha añadido.

En este sentido, Sánchez Santa Bárbara ha recordado que no fue hasta el pasado 18 de septiembre cuando se aprobaron los pliegos para la contratación del servicio de cursos de la Universidad Popular Ovetense: "Esto es, el Ayuntamiento inició la contratación cuando los y las ovetenses ya deberían estar inscribiéndose en los cursos".

Desde el Grupo Municipal Socialista han exigido al equipo de gobierno que adopte medidas urgentes para evitar que hechos similares se repitan en el futuro. "La Universidad Popular no puede ser una víctima más de la desorganización del Ayuntamiento. Oviedo merece una gestión seria y responsable de sus servicios públicos", ha concluido Natalia Sánchez Santa Bárbara.