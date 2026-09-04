El PSOE levanta la suspensión de militancia a Iván Álvarez Raja tras archivarse su expediente informativo

Archivo - Una reunión de la Ejecutiva local del PSOE gijonés, con Iván Álvarez Raja al fondo. - PSOE GIJÓN - Archivo

GIJÓN, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón ha recibido la notificación del Departamento de Atención a la Militancia y la Ciudadanía comunicando el levantamiento de la suspensión cautelar de militancia y la restitución de todos sus derechos como militante a Iván Álvarez Raja, una decisión que ha pasado a ejecutar de forma inmediata.

En relación con la conclusión y el archivo del expediente informativo incoado a Álvarez Raja, la Ejecutiva local ha manifestado que "se ha mantenido firme en su respeto a los procedimientos internos, siendo ajena a la tramitación del mismo", y ha precisado que "ha insistido únicamente en la necesidad de que el expediente se tramitara con la mayor celeridad debido a los intereses afectados".

El PSOE gijonés ha destacado a través de un comunicado que "la tolerancia cero contra cualquier tipo de acoso debe ser compatible con la presunción de inocencia".

Finalmente, los socialistas han celebrado la resolución de un expediente que califican como "doloroso" tanto para el afectado como para el sentir general de la organización.