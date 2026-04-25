PSOE Oviedo advierte de un "traje a medida" en el pliego para actividades no deportivas del Palacio de los Deportes

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OVIEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Juan Álvarez Areces, ha advertido este sábado de que los cambios introducidos en el pliego de condiciones para la gestión de actividades no deportivas en el Palacio de los Deportes sugieren la creación de un "traje a medida" para un adjudicatario concreto. El edil ha señalado que estas modificaciones "debilitan la posición del Ayuntamiento y favorecen claramente a quien resulte adjudicatario".

En una nota de prensa, Álvarez Areces ha fundamentado sus críticas en una comparativa entre el pliego inicial y el modificado, destacando una reducción de las cargas económicas para la empresa y una mayor asunción de responsabilidades operativas por parte del consistorio.

Uno de los puntos más relevantes ha sido la "drástica reducción" de la garantía exigida, que ha pasado de 362.351 euros a 64.526 euros. El edil socialista ha explicado que se está "reinterpretando la normativa" para "abaratar las condiciones al adjudicatario" a pesar de que la ley "es clara" y remarca que "la garantía debe calcularse en función del valor del bien público, no del tiempo de uso".

El concejal ha recordado que el propio alcalde, Alfredo Canteli, se refirió en su día a esta licitación como el "contrato del Wizink", una expresión que, a juicio del PSOE, reconoce implícitamente la existencia de un operador específico en el horizonte. Para el grupo municipal, el rediseño de los criterios de adjudicación pone en cuestión los principios de igualdad y transparencia.

Ante esta situación, el edil ha registrado una batería de preguntas en la comisión de Urbanismo para que el equipo de gobierno justifique técnica y económicamente la reducción de las cargas financieras.