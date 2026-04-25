El PSOE de Oviedo critica la "censura" del Ayuntamiento a las casetas sociales de San Mateo

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OVIEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha manifestado este sábado su "firme apoyo" a los colectivos sociales de las casetas de San Mateo "perseguidos y sancionados por el equipo de gobierno municipal".

Se refiere el PSOE a la imposición de multas de hasta 3.000 euros para los responsables de las casetas que, según ha publicado el diario El Comercio, en la última edición de San Mateo proyectaron sobre la torre de la Catedral banderas palestinas acompañadas de mensajes críticos con el gobierno de Israel, así como otras imágenes con las caras de la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, y el alcalde, Alfredo Canteli.

En una nota de prensa, los socialistas consideran que las sanciones impuestas, con multas de hasta 3.000 euros y la retirada permanente de autorizaciones, son un intento "de censura, de acallar las críticas a un modelo festivo fracasado".

"Estas casetas sociales son casi el último vestigio de lo que históricamente habían sido las fiestas de Oviedo hasta que llegó Canteli: espacios de participación ciudadana, convivencia y expresión cultural".

El portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, ha señalado que "el equipo de gobierno está cruzando una línea muy peligrosa al utilizar un reglamento como herramienta para limitar la libertad de expresión". "No se puede sancionar a quienes simplemente están ejerciendo un derecho fundamental", ha dicho.

En relación con los mensajes proyectados, el PSOE de Oviedo subraya que la expresión de posicionamientos políticos o sociales, incluidos los de solidaridad internacional como el apoyo al pueblo palestino, "forma parte del debate público en una sociedad democrática". "Las fiestas no pueden convertirse en espacios despolitizados por imposición y mucho menos ante el genocidio del que está siendo víctima el pueblo palestino", ha agregado Llaneza.

Para el portavoz socialista las sanciones son una muestra más de "la doble vara de medir y los tics autoritarios de este equipo de gobierno". "Si aparece una pintada crítica con el alcalde se borra al momento; pero las baldosas rotas o las demandas vecinales, ni se arreglan ni se escuchan", ha lamentado.