El PSOE de Oviedo critica la falta de accesibilidad del nuevo puente de Tudela Agüeria y exige soluciones

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Juan Álvarez Areces ha alertado este martes de las "graves deficiencias" detectadas en las obras del nuevo puente sobre el río Nalón, que conecta Tudela Agüeria con Quintaniella y el polígono industrial de Olloniego.

Según ha explicado, a pesar de los "importantes retrasos" sufridos desde su adjudicación y de las "sucesivas paralizaciones", el proyecto aún en ejecución "no contempla aceras ni pasos peatonales, lo que deja a la ciudadanía, en particular a las personas con problemas de movilidad, sin una vía segura para cruzar el río entre Quintaniella y Agüeria.

"Es inconcebible que una infraestructura pública financiada con fondos de todos se ejecute sin garantizar la accesibilidad universal ni la seguridad de las personas", ha señalado Álvarez Areces.

El concejal socialista llevará ante la próxima Comisión Plenaria de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos una proposición para que el Ayuntamiento actúe de inmediato y corrija las deficiencias detectadas en este proyecto.

Álvarez solicita que un informe técnico independiente evalúe la accesibilidad de la estructura de acuerdo con la normativa vigente y que este documento sirva de base para incorporar las medidas necesarias -aceras, pasos peatonales y elementos de seguridad vial- que permitan el uso del puente en condiciones de seguridad para peatones.

"Hace ya más de una década que el puente entre el polígono de Olloniego y Tudela Agüeria quedó cerrado al tráfico. Después de este tiempo, lo que no se merecen los vecinos y vecinas del entorno es una estructura que no tenga en cuenta sus necesidades", ha señalado el edil socialista.

Álvarez ha destacado, además, que el rediseño de la estructura ha generado problemas de evacuación de las aguas. La necesidad de elevar el tablero para adecuar la altura del puente a los nuevos cálculos de riesgo por crecidas del Nalón "ha generado una fuerte pendiente, que podría provocar que el agua de lluvia y la escorrentía superficial se desvíen hacia parcelas colindantes, con el consiguiente peligro de inundaciones y daños a cultivos, viviendas y explotaciones agrícolas", advierten desde el PSOE.