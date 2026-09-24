El PSOE de Oviedo critica el modelo de San Mateo por "elitista" y reclama un debate sobre el futuro de las fies

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha cuestionado este jueves el modelo de las fiestas de San Mateo, que considera "elitista" y alejado de unas fiestas "populares" y "asequibles", y ha reclamado abrir un debate entre los grupos municipales y otros sectores de la ciudad para definir el modelo festivo de los próximos años.

En una rueda de prensa para valorar las fiestas, Llaneza ha discrepado de la valoración realizada por el alcalde, Alfredo Canteli, quien ha defendido que su modelo "ha triunfado". El portavoz socialista ha señalado que puede haber "otros modelos de fiesta que no coincidan con su modelo" y ha planteado si los festejos han sido realmente "lo que cabe esperar de las fiestas del pueblo".

A su juicio, la programación musical ha estado formada por "una serie de conciertos mal programados", mayoritariamente de pago, y con artistas que, según ha indicado, ya habían actuado recientemente en Oviedo o en lugares próximos. Ha reclamado una programación "mucho más diversa" que tenga en cuenta distintas edades y gustos musicales y permita llegar a públicos diferentes.

Llaneza también ha cuestionado la configuración de los recintos festivos y el número de casetas, que se ha situado en 42 frente a las 13 casetas y 15 chiringuitos del modelo anterior. En este sentido, ha considerado que existen "demasiadas casetas" y ha asegurado que durante algunos días de la semana observó "muy poca afluencia", frente a la valoración del equipo de gobierno sobre la asistencia a los recintos.

El portavoz socialista ha defendido que las fiestas deben ofrecer algo más que espacios de hostelería y terrazas. "Una fiesta no es estar sentada en una terraza", ha afirmado, reclamando también actividades culturales, deportivas y otros espacios para compartir ocio y diversión.

Asimismo, ha criticado la presión sobre el Campo San Francisco durante las fiestas y ha defendido que el parque no se convierta en un "cajón desastre donde quepa todo". Sobre la programación infantil, ha reconocido que ha tenido una "relativamente buena acogida", aunque la considera "bastante repetitiva" y ha pedido mayor variedad e imaginación.

AGRESIÓN DURANTE SAN MATEO

Llaneza ha señalado también como uno de los elementos que han marcado las fiestas la agresión sufrida al inicio de San Mateo por dos militantes de AMA Asturies. Ha calificado los hechos de "lamentables" e "injustificables" y ha criticado la respuesta del alcalde, al considerar que no estuvo "a la altura" en la defensa de los valores democráticos y la convivencia.

El portavoz socialista ha reprochado a Canteli que tardase varios días en pronunciarse sobre la agresión y ha cuestionado sus posteriores declaraciones.