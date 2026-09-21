Canteli celebra el "gran ambiente festivo" de San Mateo y rehusa hablar de la agresión: "No vine a hablar de eso"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, en San Mateo junto a la concejala de Festejos, Covadonga Díaz. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP) ha celebrado este lunes el "gran ambiente festivo" que se está viviendo durante las fiestas de San Mateo, que finalizan hoy, y ha rehusado hablar de la agresión a dos militantes de AMA Asturies y su repercusión durante estas fiestas. "No vine a hablar de eso", ha zanjado.

En unas declaraciones a los medios momentos antes de compartir con toda la Corporación del Ayuntamiento de Oviedo el tradicional bollo y la sidra propios del día de San Mateo en la Plaza de España, el regidor ha asegurado que volverá a hablar del asunto, pero "de momento" no va a decir "nada".

Sobre las fiestas, se ha mostrado "satisfecho plenamente" porque han sido diez días "muy intensos" con "todos los recintos llenos". Es la muestra, ha dicho, de que las fiestas que defiende el Gobierno local "se van consolidando". Alfredo Canteli se ha mostrado confiado en "seguir creciendo en la misma línea" para que los ovetenses disfruten de "unas fiestas de primer nivel".