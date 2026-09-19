Una protesta multitudinaria en Oviedo exige la dimisión de Canteli tras las agresiones en San Mateo

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Ayuntamiento de Oviedo ha sido este sábado escenario de una nueva manifestación organizada por los colectivos Fiestes Populares y AMA Asturies para condenar la agresión contra los militantes de AMA Asturies Rubén Rosón y Jorge Fernández y la vandalización, en varias ocasiones, de su caseta de San Mateo. Los participantes han pedido la dimisión del alcalde, Alfredo Canteli, y han culpado a Vox de la violencia.

Bajo el lema 'Canteli, somos más. Por un Ayuntamiento comprometido contra las violencias', miles de manifestantes --2.500 según la Policía Nacional--, se han dado cita ante la sede del Consistorio ovetense en una movilización que ha pedido al unísono la dimisión del alcalde, Alfredo Canteli, entre consignas como 'Asturias será la cuna del fascismo' o 'Ninguna agresión sin respuesta'.

Después de que esta agresión y las palabras posteriores del alcalde tuvieran repercusión nacional, Rubén Rosón, ha pedido "que se marche ya", calificando al dirigente local de "esperpento".

Rubén Rosón ha explicado en declaraciones a los medios que el objetivo de esta manifestación es demostrar que en Asturias "hay una luz" que sirve para "apartar las sombras del odio y la violencia de la ultraderecha". "Si nos hacemos conscientes y salimos a la calle, queda claro como en esta plaza que somos muchos más quienes defendemos una sociedad justa, libre y democrática", ha enfatizado Fernández, quien ha lanzado también un mensaje al líder de Vox, Santiago Abascal, asegurando que no les van a callar y culpando a su formación de "normalizar la violencia".

Fernández también se ha dirigido al diputado asturiano de Vox en el Congreso, José María Figaredo, a quien recriminó que animara a "salir a cazar". "El señor Figaredo llamó a cazar. Eso es cazar, pegar palizas a la gente en la calle por no pensar como tú", ha aseverado. A la concejala de Vox, Sonsoles Peralta, le ha echado en cara que señalara "directamente a las casetas". "A los pocos días veíamos una jauría de ocho personas que venían a atacarnos, que nos pegaban patadas y puñetazos hasta dejarnos inconscientes en el suelo", ha dicho. "A eso llamaba el señor Figaredo y a eso llama Vox a nivel estatal", ha zanjado.

El militante de AMA agredido también ha tenido palabras para el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, a quien le ha reprochado que dijera "que no serán tan malos chavales" y que lo ocurrido era "una anécdota". Ha extendido la crítica al PP de Asturias por haber votado en contra de una declaración institucional de condena de la violencia en la Junta de Portavoces.

Tras la manifestación inicial en la plaza del Ayuntamiento, los manifestantes se han desplazado hasta la plaza de la Catedral, donde Fiestes Populares ha organizado un festival en el que han participado Rozalén y Rodrigo Cuevas, además de los conciertos de Marisa Valle Roso, Ramses y Ambás y Dixebra.