El PSOE de Oviedo cuestiona el uso sin autorización de Mafalda en el Instagram del Ayuntamiento

OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, a través de su concejal Jorge García Monsalve, ha registrado una pregunta ante la Comisión Plenaria de Economía, Interior, Contratación, Seguridad Ciudadana y Participación tras detectar el uso de la imagen del personaje Mafalda en el perfil oficial de Instagram del Ayuntamiento, sin que conste autorización expresa de los titulares de los derechos de explotación.

Según el partido, Mafalda es una creación del autor argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, "Quino", y se trata de una obra protegida por la normativa nacional e internacional en materia de propiedad intelectual. La legislación vigente establece que corresponde en exclusiva a los titulares de los derechos autorizar la reproducción, distribución y comunicación pública de sus obras, incluyendo su difusión en entornos digitales y redes sociales.

Desde el Grupo Socialista han recordado que la eventual utilización de una obra protegida sin la correspondiente licencia puede generar responsabilidad jurídica, incluida la obligación de cesar en el uso, retirar el contenido y, en su caso, indemnizar los daños y perjuicios que pudieran haberse causado.

"No nos consta que el equipo de gobierno haya contactado o haya alcanzado algún acuerdo de exploptación con los titulares de la licencia de Mafalda para España y Portugal. De ahí nuestra inquietud", ha expuesto García Monsalve, que ha exigido al equipo de gobierno "máxima transparencia" sobre este asunto y, en su caso, la adopción inmediata de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento estricto de la legalidad vigente.